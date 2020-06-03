شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يوضح خطوات إصدار تصريح تنقل «مؤقت لسائق» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فرقيق التحرير:
كشف تطبيق «توكلنا» المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًّا، خطوات الحصول على تصريح «مؤقت لسائق».
وأوضح التطبيق أن الخطوات تتمثل في الدخول على أيقونة التصاريح ثم اختيار «تصريح مؤقت لسائق» ثم إدخال البيانات المطلوبة، وأخيرًا الضغط على «طلب تصريح»، مشيرًا إلى أن طلب هذا النوع من التصاريح يشترط وجود تصريح عمل قائم لمن يريد سائقًا لتوصيله.
جاء ذلك ردًّا من التطبيق على استفسار أحد المواطنين، عبر موقع ” تويتر” بشأن كيفية إصدار تصريح مؤقت لسائق.
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