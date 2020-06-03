بالخطوات.. كيفية تغيير كلمة السر لحساب «آيكلاود» على أجهزة آيفون (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المتخصص في المجال التقني طارق الجاسر خطوات تغيير كلمة السر لحساب “آيكلاود” على جهاز آيفون، في حال وجود مشكلة بالحساب أو الرغبة في تغييره أو نسيان كلمة السر.
وقال في مقطع نشره على حسابه بموقع “تويتر” أن أول الخطوات تتمثل في الدخول على الإعدادات، ثم الضغط على الاسم، ثم الضغط على كلمة السر والأمن، ثم تغيير كلمة السر.
وأبان أنه عقب ذلك يتم وضع الرمز المطلوب وبعدها سيطلب من المستخدم وضع كلمة سر جديدة، وإعادة كتابتها للتأكيد.
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