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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة الأمريكية تقبض على آكل لحوم البشر.. تفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
اعتقلت شرطة ريتشموند بولاية كاليفورنيا الأمريكية في وقت سابق هذا الأسبوع رجلا اشتبه بارتكابه جريمة قتل، وكانت الصدمة عندما عثر عليه خلال محاولته أكل جسد ضحيته.
وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا نحو الثانية من ظهر الإثنين من سيدة كانت تنزف في منزلها الواقع في شارع "كلوب كورت"، بحسب المتحدث باسم شرطة ريتشموند، آرون بوميروي.
ووفقاً لقناة الحرة، وقعت الصدمة بوصول الشرطة إلى العنوان المقصود، ليجد عناصر الأمن المتهم المدعو دوين واليك واقفا فوق جسد ضحيته روبي واليك، وهي جدته التي تجاوز عمرها 90 عاما، حيث كان آخذا بتناول لحمها.
واستخدمت الشرطة مسدس صعق للسيطرة على المتهم جزئيا، قبل اندلاع مشاجرة بينه وبينهم، خلال محاولة اعتقاله.
وأكد المسعفون وفاة الضحية قبل نقلها من موقع الحادثة.
وتم نقل المتهم إلى مستشفى خاص لإجراء الفحوصات وتقييم حالته الصحية، بحسب المتحدث باسم الشرطة.
ومن المفترض أن يتم إيداع واليك في مركز احتجاز "مارتينيز" عقب انتهاء الإجراءات التي يخضع لها في المستشفى.
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