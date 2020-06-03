وكتبت أميرة، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "ماما في الرعاية المركزة، ولكن الحمد لله لم تفقد الوعي.. وربنا يحفظها وادعوا لها بالشفاء".
من جانبه، قال نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، إن حالة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي لم يحدث فيها أي تغيير، مطالبا الجميع بعدم الفزع بسبب صوتها في التسجيل الذي انتشر مؤخرًا، مؤكدًا أنها كانت مجهدة.
وأكد في تصريحات مع موقع "مصراوي"، أن حالتها تتحسن، داعيًّا الله أن تعود لجمهورها في أقرب وقت. وأشار إلى أنه تحدث مع الطبيب المعالج لها، الذي أكد له أن حالتها ليست خطيرة.
وكانت وسائل إعلام مصرية قالت إن الفنانة الكبيرة وضعت على جهاز تنفس صناعي بعد تدهور حالتها الصحية. وذكر موقع "الدستور"، أن الفنانة رجاء الجداوي، وضعت، على جهاز تنفس صناعي، في تطور جديد بحالتها الصحية، بعد تدهور شهدته فجر يوم الثلاثاء، نقلت على إثره لغرفة العناية المركزة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لابنة رجاء الجداوي بعد أنباء عن فقدانها الوعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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