السودان..9 وفيات جديدة ترفع الإجمالي لـ307 حالات

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365
أعلن السودان، فجر الأربعاء، عن تسجيل 9 وفيات، و137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، خلال 24 ساعة.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة أطلعت عليه " الاناضول".
وأفاد البيان " بهذا ارتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدائة الجائحة إلى 5 و 310 متضمنة 307 وفاة"
وأشارالبيان إلى تماثل 103 حالة للتعافي ليرتفع عدد الكلي للمتعافين إلى 1625.
حتى صباح الأربعاء، وصل إجمالي المصابين بالفيروس حول العالم لأكثر من 6 ملايين و484 ألفًا، توفي منهم أكثر من 382 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 3 ملايين و10 آلاف، بحسب موقع "وورلد ميتر" المعني برصد ضحايا الوباء بالعالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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