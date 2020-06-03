شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: 42% من المواطنين يعملون بتجارة الجملة والتشييد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والتشييد أعلى نشاطي عمل للمواطنين بنسبة بلغت 42.1%، بينهم 25.2% من المشتركين في تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.

وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تصدر كذلك نشاط التشييد وتجارة الجملة والتجزئة كأعلى نشاطي عمل لغير السعوديين، بنسبة تصل إلى 54%، نصيب الأولى منها 30.6%، والجملة والتجزئة بنسبة 24 % تقريباً -وفقاً لـ”الوطن”-.

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وجاءت الصناعة التحويلية ثالثاً بالنسبة لحجم العاملين السعوديين في النصف الثاني من العام المنصرم بنسبة 11.3%، ثم أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 6.8%، ليأتي عقبها نشاط التعدين واستغلال المحاجر 6.7%، فيما جاءت أنشطة المنظمات الدولية والأسر المعيشية أخيراً بنسبة 0.0% لكل منهما.

وبخصوص المشتركين غير السعوديين فقد جاءت أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم في المرتبة الثالثة من حيث عدد العاملين في النصف الثاني من العام الفائت بنسبة 14.7%، وجاءت بعدها الصناعة التحويلية 9.6%، ثم أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 5.1%.

ويمثل عدد المشتركين السعوديين على رأس العامل في منتصف السنة المنقضية 20.9% إلى إجمالي المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث بلغت نسبة غير السعوديين79.1% بنحو 6.437 ملايين عامل.