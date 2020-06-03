شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة وزير شؤون الرئاسة بمكتب سلفاكير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقال رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، وزير شؤون الرئاسة مييك دينق ابيى، وعين وزير الخارجية الأسبق نيال دينق نيال خلفا له.

ووفقا لصحيفة العين الإماراتية، أصدر سلفاكير قرارا، الثلاثاء، بإعفاء مييك دينق أبيي وزير شؤون الرئاسة من منصبه، وتكليف وزير الخارجية الأسبق نيال دينق نيال خلفا له.

ووجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء، والحكم الاتحادى، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار .

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وكان رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، أعلن تعيين دكتور رياك مشار نائب أول.

وأصدر سلفاكير قرارات تعيين 3 نواب أخرين، هم جيمس واني ايقا، وتعبان دينق قاي، وأرملة الراحل جون قرنق، ربيكا نياندينق دمبيور، وظل منصب النائب الرابع شاغراً لخلافات داخل إحدى المجموعات .

واعتمد تعيين توت قلواك مستشار للأمن القومى، ومييك دينق ايي، وزير شؤون الرئاسة، ويعتبر هما الشخصان الذين احتفظا بمنصبيهما.