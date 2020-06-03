غوتيريش يدعو السلطات الأمريكية للاستماع لمطالب المتظاهرين وضبط النفس

نيويورك/محمد طارق/الاناضول

دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السلطات الامريكية إلى "الإصغاء لمطالب المتظاهرين وضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات"

جاء ذلك في تغريدة نشرها المسؤول الأممي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الثلاثاء.

وقال غوتيريش في تغريدته "أنا حزين لرؤية العنف في الشوارع في بلدنا المضيف (يقصد الولايات المتحدة التي تستضيف المقر الدائم للأمم المتحدة) ورؤية العنف في مدينتا المضيفة نيويورك".

وأضاف قائلا "يجب الاستماع إلى المظالم ، ولكن يجب التعبير عنها بشكل سلمي - ويتعين على السلطات ضبط النفس في الرد على المظاهرات".

ومنذ أسبوع، تشهد العدد من المدن الأمريكية احتجاجات على مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد، تتحول أحيانا إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة.

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وفي 25 مايو/أيار الماضي، أوقفت شرطة مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا(شمال)، فلويد بشبهة الاحتيال، وأثناء توقيفه أقدم شرطي على وضع ركبته على عنقه وهو رهن الاعتقال.



وإثر ذلك ناشد فلويد الشرطي بإزاحة ركبته عن عنقه، قائلا: "لا أستطيع التنفس"، إلا أن مناشداته لم تلق استجابة، ليلقى حتفه.



ونشرت عائلة فلويد معلومات للصحافة عن تقرير تشريح الجثة والذي خلص إلى أنه مات نتيجة للاختناق.



وأشار التقرير إلى أن فلويد توفي في مكان الحادث نتيجة لتوقف الدورة الدموية في دماغه لانقطاع الأكسجين عنه بسبب الضغط على عنقه وظهره.

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