الجيش الليبي: 48 جثة لمليشيا حفتر تركتها فلوله بميادين القتال

ليبيا/وليد عبد الله/الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الثلاثاء، إنها أحصت 48 جثة لمليشيا الجنرال الانقلابي حفتر، تركتها الفلول الهاربة خلفها قبل فرارها من ميادين القتال.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الجيش الليبي، محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابع للقوات عبر صفحته بفيسبوك، دون تفاصيل أكثر.

وأشار قنونو إلى أنه تم إعطاء التعليمات لقواتهم الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية واتباع التدابير الاحترازية اللازمة عند جمع الجثث تجنباً للإصابة المحتملة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

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وأضاف أن المدفعية الثقيلة للكتيبة 307 نجحت في تدمير وإبادة سرية هاون لميليشيات حفتر الإرهابية بمثلث القيو بمحور وداي الربيع جنوبي العاصمة طرابلس، دون تفاصيل أكثر.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة؛ جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولًا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019 هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليًا؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

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