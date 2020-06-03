تارا عماد: أحلم بفرصة في السينما العالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: حسام عباس



في تجاربها الفنية الأخيرة تتمرد تارا عماد على جمالها وملامحها البريئة، وتقدم أدواراً مختلفة ومستفزة، تستغل فيها طاقاتها الفنية، وتقدم نفسها كممثلة قادرة على التلون. تارا كانت أكثر نشاطاً في السنوات القليلة الأخيرة في السينما، وقدمت أكثر من تجربة مهمة منها: أفلام «الكويسين»، «تراب الماس» و«الفيل الأزرق 2»، كما شاركت أحمد عز بطولة مسرحية «علاء الدين» التي عرضت في موسم الرياض الثقافي، تتحدث عن أحلامها للمرحلة المقبلة في هذا اللقاء.

* في الفترة الأخيرة يبدو أنك مهتمة بالسينما أكثر.. هل قصدت هذا التوجه؟

- دائماً يغريني العمل المميز والدور المختلف، سواء في السينما أو التلفزيون، وكنت محظوظة في الفترة الأخيرة بأكثر من تجربة سينمائية مهمة أضافت لرصيدي الكثير، واكتسبت منها خبرة كبيرة، وأنا أحب السينما بالفعل.

* هل ظهورك بشخصية فتاة تبيع المخدرات في «الفيل الأزرق 2» مغامرة؟

* أغراني جداً أن أقدم مثل تلك الشخصية التي لا يتوقعني فيها المشاهد، وكنت سعيدة بحماس المخرج مروان حامد لي بأن أقدم مثل تلك التركيبة، بعد أن عملت معه في فيلم «تراب الماس» مع نفس المؤلف أحمد مراد، وسعدت لأن «الفيل الأزرق 2» كان تجربتي الأولى مع كريم عبد العزيز، وكنت أتمنى العمل معه، وحقق الفيلم إيرادات كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ السينما المصرية.



كوميديا الموقف

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* في رصيدك أكثر من تجربة كوميدية منها مثلاً «الكويسين».. ماذا يغريك في هذا النوع من الأعمال؟

- لا أعتبر نفسي «كوميديانة أو دمي خفيف»؛ لكنى أحب أعمال كوميديا الموقف، وفيلم «الكويسين» من التجارب المهمة في رصيدي وأنا أحب كوميديا أحمد فهمي تحديداً، والمؤلف أيمن وتار من كتّاب الكوميديا المميزين في السنوات الأخيرة، وهذا الفيلم جمعني بأسماء مهمة منها: حسين فهمي وشيرين رضا وأحمد مالك وبيومي فؤاد وغيرهم، واستمتعت بالتجربة وغيرت جلدي الفني خلالها ولا أنسى تجربتي الكوميدية الأهم في مشواري مع الزعيم عادل إمام في مسلسل «صاحب السعادة» والذي أعتبره أهم تجاربي الفنية حتى الآن.

* ماذا عن فيلم «122»؟

- تجربة مميزة جداً وأنا سعيدة بأن كنت من فريق هذا الفيلم المختلف وكان صداه قوياً وإيجابياً على كل المستويات.

* عرض لك مؤخراً فيلم «تفاحة حوا».. ما قيمة هذا الفيلم في رصيدك؟

- هذا الفيلم يعد أول تجربة سينمائية جادة لي، وتحمست لموضوع الفيلم وقتها؛ لأنه عمل واقعي ويهم الجيل الجديد من الشباب والفتيات الذين يرتبطون بالزواج في سن صغيرة ومن دون خبرة أو حب حقيقي، ولعبت خلال أحداث الفيلم شخصية «عايدة» وهي تركيبة صعبة وغامضة ومهمة ومحورية خلال الأحداث.

* شاركت في العرض المسرحي «علاء الدين» مع أحمد عز.. ماذا دفعك للمشاركة فيه؟

- المسرح بشكل عام تجربة صعبة جداً، ويتطلب جهداً كبيراً؛ لكنني تحمست لعرض «علاء الدين»؛ لأنه عمل أسطوري ولأول مرة يقدم بهذا الإبهار في الوطن العربي، كما تحمست للعمل مع أحمد عز وكل فريق المسرحية ومع المخرج مجدي الهواري، وسعدت بردود الفعل في الرياض وحماس الجمهور للعرض، خاصة أنني قدمت خلاله شخصية تحتوي على تمثيل وغناء، وتؤدي الاستعراض لأول مرة، وهذا أضاف لي خبرة كبيرة، واستمتعت بالتجربة كثيراً على الرغم من صعوبتها.



تجارب متعددة



* جربت العمل في الإعلانات والأزياء ومذيعة للبرامج وممثلة.. أي تلك الأعمال أقرب لك؟

- التمثيل بكل تأكيد، وأصبح له الأولوية في السنوات الأخيرة بعدما تعددت تجاربي، ولديّ طموح أكبر فيه؛ لكنني أحببت كل تجربة خضتها في كل مجال وتجربة المذيعة كانت رائعة وما قدمت من عروض أزياء في دول عديدة استفدت منها خبرات كثيرة كما استطعت الاحتكاك بثقافات مختلفة، وقدمت الإعلانات أيضاً عن سلع مميزة، وأنا أحب كل ما أعمل، وما تزال لدي طاقات لم تظهر بعد تنتظر الفرص التي تستفزها وتضيف لي خبرة جديدة، وأنا أحب التجريب في مجالات عدة ولدي مهارات مختلفة أحب أن أكتشفها بداخلي.

* هل تنتظرين فرصة فنية لها ملامح محددة تتصورين أنها قد تكون نقلة مختلفة تضعك في مكانة أعلى وأهم؟

- أحلم بفرصة في السينما العالمية، وطموحاتي بلا حدود وأراهن دائماً على الصعب، وأحب تقديم كل الأدوار المركبة، وأتمنى تقديم أدوار البنت الشعبية والفلاحة والشريرة والصعيدية، كما أتمنى تقديم دور فتاة مجنونة.

* كيف وجدت الجدل حول شخصيتك في مسلسل «ونحب تاني ليه»؟

- تفاعل الجمهور مع شخصية «يسرا» كان كبيراً؛ لأنها تركيبة درامية غريبة وغير متكررة على الشاشة، وأسعدتني ردود الفعل عنها.

التمثيل في مقدمة أولوياتي.. وطموحاتي بلا حدود