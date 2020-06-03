مركز جميل للفنون يفتح أبوابه أمام الجمهور مجدداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود مركز جميل للفنون، المؤسسة الفنية المعاصرة في دبي، اليوم الأربعاء لاستقبال جمهوره بعد إغلاقه المؤقت منذ 16 مارس الماضي، دعماً لجهود الإمارات في احتواء تفشي فيروس «كورونا».

ووفقاً للمبادئ التوجيهية الجديدة، ويُطلب من الزوار الحجز مسبقاً لزيارة مدتها ساعتين عبر الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك للحفاظ على العدد المسموح به وضمان زيارة مريحة تحافظ على التباعد الاجتماعي وتضع صحة وعافية الجمهور على رأس الأولويات، ويتوجب على الزوار والموظفين ارتداء واقي الوجه والخضوع لفحص درجات حرارة الجميع قبل دخول المركز. وفي الوقت الحالي، لا يسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً والكبار الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً بزيارة مركز جميل للفنون وحديقة جداف ووترفرونت للفنون.

وحدد المركز سعة جديدة في المعارض، بعدد محدود من الزوار في كل غرفة، تحت إشراف طاقم الأمن.

وتضم غرف الفنانين في الفترة بين 10 يونيو الجاري، و3 يناير المقبل سلسلة من المعارض الفردية لمجموعة من الفنانين المؤثرين والمبدعين، والأعمال مستمدة إلى حد بعيد من مجموعة فن جميل، بتركيز على فناني الشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وإفريقيا. وتمثل هذه العروض التقديمية الموجزة أعمالاً مشتركة، تم تنظيمها بالحوار مع الفنان. وتشهد الجولة الجديدة من سلسلة غرف الفنانين ثلاثة معارض فردية لكل من لورنس أبو حمدان، تيسير البطنيجي، ولاريسا صنصور.

ويستضيف المركز حتى 22 نوفمبر المقبل أول عرض منفرد لأعمال الفنان العراقي الأمريكي مايكل راكوفيتز في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، ويقدم فيه ثمانية تركيبات أبدعها خلال العقدين الأخيرين، بوسائط المجسّمات والرسم والفيلم والصوت والتصوير الفوتوغرافي. ويقيّم المعرض فنياً كل من أيونا بلازويك وكارولين كريستوف-باكارجييف مع هبدا رشيد وماريانا فيشيليو ونورا رازيان من فن جميل.

يفتح المركز أبوابه من 10 صباحاً حتى 6 مساءً، باستثناء أيام الثلاثاء حيث يغلق للإدارة والصيانة.