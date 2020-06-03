محمد بن راشد: القادم أجمل وطموحاتنا تعانق السماء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت جامعة الإمارات في مدينة العين، أمس الثلاثاء، في ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بتخريج الدفعة الأربعين من الطلبة والطالبات في المرحلتين الجامعية والدراسات العليا، والبالغ عددهم 2294 خريجاً وخريجة في مختلف التخصصات العلمية والأدبية والاجتماعية.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» عبر الاتصال المرئي كلمة إلى الخريجين والخريجات حياهم فيها وبارك لهم نجاحهم وتخرجهم.

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد .. «في كل عام كنت أحرص على أن أكون مع الخريجين في حرم جامعتنا الوطنية وأكرم الخريجين وأصافحهم وأبارك لهم شخصيا فرحة التخرج.. لكن هذا العام الظروف اختلفت ولم يتسنّ لنا الحضور شخصياً والاجتماع بكم عن قرب، وأؤكد لكم أنني أعرف طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة وأعرف قدراتكم ومهاراتكم وأعرف خريجين منهم وقد تبوّأوا مناصب عليا وقيادية في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة ومواقع العمل الوطني.

أبنائي وبناتي.. المستقبل أنتم تصنعونه وتغيرونه وأنتم ترسمونه.. ما نمر به اليوم مؤقت.. تفاءلوا فالقادم أجمل وأفضل وبلادكم عظيمة وفرصها كبيرة وطموحاتها في السماء ومسيرتها مستمرة ورؤيتها تكبر كل يوم.. نحن لم نقف ولن نتوقف.. إماراتنا عظيمة بمن سبقوكم من الخريجين والخريجات من أبناء وبنات الوطن ومستقبلها سيكون عظيماً بإذن الله تعالى..نبارك لكم ولأهاليكم فرحة التخرج ونسأل الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الخير والفرح والإنجاز.. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

كما وجه سعيد غباش رئيس الجامعة كلمة في المناسبة عن بُعد هنأ فيها الخريجين والخريجات ودعاهم لأن يقفوا اليوم وقفة تأمل كي يتذكروا دولتهم وقيادتهم المعطاءة بالتقدير والعرفان والولاء على الدعم الذي وفرته قيادتنا عموماً حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من علم ومعرفة ويتذكروا أيضاً أولياء أمورهم ومدرسيهم الذين دعموهم معنوياً ودراسياً لتحقيق أهدافهم المرجوة.

وكان للخريجين والخريجات كلمة ألقاها نيابة عنهم الطالب الخريج في كلية الطب والعلوم الصحية سهيل محمد عبيد المنصوري الذي رفع أسمى آيات الشكر والعرفان والولاء إلى قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على الدعم اللامحدود والمساندة التي توفرت لأبناء وبنات الوطن كي يتمكنوا من الحصول على فرص التعليم والحصول على الشهادات العليا في شتى الحقول العلمية والمعرفية التي تحتاج إليها مسيرة التنمية في دولتنا العزيزة.

ونوه في كلمته بالقول المأثور لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».. «أنتم أبطالنا وسندنا وحصن دولتنا الحصين ودرعها الواقية».

وأشار كذلك إلى كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوله المأثور «أبناؤنا ذخرنا ورصيدنا واستثمارنا للمستقبل» وعبارة «لا تشلون هم».

وختم الطالب بتوجيه الشكر والعرفان للأهالي وأولياء الأمور وأسرة جامعة الإمارات.

وأكد الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن خريجي جامعة الإمارات يحملون آمال الوطن نحو مستقبل مزدهر مملوء بالتحديات والفرص لتحقيق المزيد من التقدم في كل المجالات.

وقال بمناسبة تخريج الدفعة ال 40 من الجامعة، امس الثلاثاء، عن بعد: «إن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حفل التخرج من خلال الاتصال المرئي، يعكس حرص سموه على دعم الطلبة الخريجين، وتقديم التهنئة لهم في كل الأوقات والظروف، إيماناً من سموه بأن الخريجين، والطلبة، وشباب الوطن، هم الثروة الحقيقية التي تتحقق معها طموحات دولة الإمارات نحو الريادة، وتحقيق المراكز الأولى».

وأضاف: «إن أبناءنا الطلبة يثبتون كل يوم أن دولة الإمارات قادرة على المضي قدماً، وتحقيق النجاحات والإنجازات بسواعد أبنائها وقدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي، بالعلم والعمل والعطاء في خدمة الوطن. لقد خرجت جامعة الإمارات العريقة العديد من الكوادر الوطنية التي استطاعت المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية في الدولة، واليوم تستكمل الجامعة دورها في رفد سوق العمل بالخبرات والكفاءات لتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة من أجل استشراف المستقبل». (وام)