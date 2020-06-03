شركة كورية جنوبية تبدأ تجارب سريرية على البشر في أوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول بارز في قطاع الصحة، امس الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية تتوقع أن تبدأ الشهر المقبل في أوروبا التجارب السريرية لعقار تجريبي لعلاج (كوفيد-19) تطوره شركة سيلتريون، وإنها تأمل في توفير إمدادات ضخمة من الدواء بحلول النصف الأول من العام المقبل.

وتسارع شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم إلى تطوير علاجات للمرض الذي تسبب بوفاة أكثر من 374 ألف شخص على مستوى العالم، منذ بدء ظهوره في أواخر العام الماضي، في الصين. وقالت سيلتريون، أمس الأول الاثنين، إن علاجها التجريبي المضاد لمرض كوفيد-19، أظهر انخفاضاً في الحِمل الفيروسي يصل إلى 100 ضعف في التجارب على الحيوانات، قائلة إنها تهدف إلى بدء التجارب السريرية على البشر في أواخر يوليو/ تموز. وقال كون جون وك، نائب مدير المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في إفادة يومية: «سيكون من الصعب إجراء تجارب سريرية في الداخل بسبب انخفاض أعداد الإصابات الجديدة، وعلمنا أن المباحثات جارية مع دول أوروبية بشأن التجارب». وأضاف أن هذه العملية يمكن أن تمهد الطريق أمام كوريا الجنوبية لتأمين إمدادات كبيرة من العلاج بحلول النصف الأول من العام المقبل.

وليس هناك علاج في الوقت الراهن ل(كوفيد-19)، ولم تثبت بعد فاعلية تجارب أدوية عدة على البشر. وقالت شركة إيلي ليلي، إنها بدأت تجارب مبكرة لاختبار علاجها المحتمل لمرض (كوفيد-19) في أول دراسة عالمية بشأن علاج هذا المرض بأجسام مضادة. وأعلنت شركة «جيلياد ساينسز» أن دواءها «ريمديسيفير» حقق نتائج أولية واعدة، ما دفع الولايات المتحدة، واليابان، إلى الإسراع بإجازة استخدامه. وقالت كوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي، إنها ستطلب استيراد «ريمديسيفير».

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على صعيد متصل، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن زيادة استخدام المضادات الحيوية في مكافحة جائحة كوفيد-19 ستعزز مقاومة البكتيريا، وتؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من الوفيات أثناء الأزمة، وما بعدها. وقال المدير العام للمنظمة الأممية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن «عدداً مقلقاً» من العدوى البكتيرية صارت أكثر مقاوَمة للأدوية المستخدمة تقليدياً لعلاجها. وعبرت المنظمة عن قلقها من تفاقم هذا الاتجاه جراء الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال تيدروس خلال مؤتمر صحفي افتراضي من مقر المنظمة في جنيف: «إن جائحة كوفيد-19 أدت إلى زيادة استخدام المضادات الحيوية، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع معدلات المقاومة البكتيرية التي ستؤثر في (زيادة) أعباء المرض، والوفيات أثناء الجائحة، وما بعدها».

وقالت منظمة الصحة العالمية إن نسبة صغيرة فقط من مرضى كوفيد-19 بحاجة إلى مضادات حيوية لعلاج الالتهابات البكتيرية التي تظهر إثر الإصابة به. وأصدرت المنظمة إرشادات للأطباء بعدم علاج مرضى (كوفيد-19) الذين تظهر عليهم أعراض معتدلة بالمضادات الحيوية، أو بالعلاج الوقائي، من دون وجود اشتباه إكلينيكي بالعدوى البكتيرية. وقال تيدروس إن هذه الإرشادات يجب أن تساعد على معالجة مقاومة مضادات الميكروبات، إلى جانب إنقاذ الأرواح.

ووصف تهديد مقاومة مضادات الميكروبات بأنه «أحد أكثر التحديات إلحاحاً في عصرنا». وقال «من الواضح أن العالم يفقد قدرته على استخدام الأدوية المضادة للميكروبات التي تكتسي أهمية قصوى». وسلّط الضوء على الاستخدام غير الملائم للمضادات الحيوية، قائلاً: إن هناك «إفراطاً» في استخدام المضادات الحيوية في بعض البلدان، بينما في الدول ذات الدخل المنخفض لا تُتاح مثل هذه الأدوية المنقذة للحياة، «ما يؤدي إلى معاناة وموت لا داعي لهما». (وكالات)