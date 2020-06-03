لص بغداد مغامرات مصرية بنكهة أمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مارلين سلوم

ومع عودة الحياة والسينما إلى دبي، كان من الطبيعي أن يعبر النجم محمد إمام عن سعادته لاختيار «لص بغداد»، ليكون من الأفلام المعاد تقديمها في الصالات، بعدما رفع قسرياً بسبب «كورونا».

قبل الحظر والحجر، أعربت شركة «سينرجي» لتامر مرسي عن سعادتها بتحقيق «لص بغداد» 32 مليون جنيه إيرادات، لكن الفرحة لم تكتمل، فاضطرت دور العرض في العالم العربي إلى إغلاق أبوابها، وبقيت الأفلام معلقة، لا هي قديمة فات أوان تقديمها للجمهور، ولا هي حديثة بمفهوم «العرض الأول». من هنا يمكن القول إن عودة فتح أبواب السينما، سواء للعروض داخل الصالات أو في الهواء الطلق بما يعرف ب «درايف إن» والمشاهدة من السيارات، هي عودة الأمل في تنشيط حركة الإنتاج السينمائي من جديد، واستكمال الأفلام التي تزامن صدورها مع قرار الحظر أو قبله بأيام قليلة، رحلتها مع بورصة شباك التذاكر، واستقبال آراء المشاهدين.

«لص بغداد» فيلم يحمل أسماء مجموعة من النجوم الشباب، باستثناء فتحي عبد الوهاب الذي أصبح من فئة المخضرمين. البعض ينسبه إلى الكوميديا؛ لأن بطله الرئيسي محمد عادل إمام، إنما من الأفضل تصنيفه من فئة أفلام المغامرات و«الأكشن» فقط، حتى لا يعتبر «فاشلاً» في معايير الكوميديا الحقيقية والجيدة.

المخرج أحمد خالد موسى نجح في تقديم عمل شبابي يحاكي أفلام العصر ويشبه ما نشاهده في السينما الأمريكية. لا بأس أن نستوحي من أعمال ناجحة، لكن المهم أن يأتي العمل محبوكاً جيداً في قصته وأحداثه، ومتسلسلاً بشكل منطقي.

شعرنا في كتابة تامر إبراهيم ل «لص بغداد» أنه مستوحى من مجموعة أفلام أمريكية مثل «تومب رايدر» و«جومانجي» و«دورا مدينة الذهب الضائعة» الذي انتقل من الكرتون إلى تجسيد الشخصيات العام الماضي. والتشابه ليس محصوراً في فكرة البحث عن كنز في مقبرة «الإسكندر الأكبر»، وجمع قطع معدنية أو ذهبية لحل اللغز والحصول على الكنز، بل كملها المخرج بالتشابه بين أشكال الشخصيات وملابسها والماكياج.

بجانب محمد إمام وفتحي عبد الوهاب، ضم الفيلم ياسمين رئيس وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن، مع ظهور صامت وباهت لأحمد العوضي محصور بعرض العضلات والضرب.

أسماء كانت كفيلة برفع مستوى الفيلم عالياً لو أن القصة كانت مثيرة وشائقة، بل كان من الممكن أيضاً خلق سلسلة متتالية من «لص بغداد» بنفس فريق العمل، والعصابات المتصارعة على الكنز الثمين، إنما القصة بدت بلا هدف واضح، مجرد حكاية بوليسية خفيفة، عن صراع 3 عصابات أو أفراد محترفين في السرقة، على كنز ثمين. لم تذهب عميقاً ولم تقنعنا بجدوى البحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر، والتنقل بين الدول والقبائل من أجل الحصول على القطع الثمينة. ومؤسف أن المؤلف والمخرج لم يستغلا وجودهما في أرض الفراعنة والأهرامات والنيل والمعابد والكتابة الهيروغليفية التي يعشقها صناع السينما الغربية ويحيكون من وحيها قصصاً وأساطير ويصنعون أفلاماً ويكسبون أرباحاً، ليقدما فيلم «أكشن» مبهراً، خصوصاً أن الجزء الأصعب نجح فيه المخرج، وهو مشاهد «الأكشن» التي لم يترك سماء ولا براً ولا بحراً إلا وأثبت «شطارته» ومهارته في تصوير المغامرات فيها.

محمد إمام يؤكد نجاحه في خط «الأكشن»، شكلاً وأداءً، وعليه الانتقال من الكوميديا إلى المغامرات وأيضاً إلى الدراما، لأنه يملك مؤهلات تخوله الابتعاد قليلاً عن ظلم البعض له بمقارنته المستمرة بوالده زعيم الكوميديا عادل إمام. الشاب يملك «الكاريزما» والموهبة، ويكفيه أنه يحمل ملامح والده، ومن حقه الانتقال إلى مرحلة النجومية المطلقة بعمل درامي أو بوليسي.

من الأخطاء التي وقع فيها الفيلم أنه حاول إقناع الجمهور بضرورة الضحك، دون أن يعتمد على كوميديا الموقف، لذا بدا وجود فتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس كأنه «إقحام» لنجمين بارعين في التراجيديا والدراما في عالم لا يشبههما، بل يقلل من قدر موهبتهما. ضروري جداً أن يجرب الفنان تغيير جلده، وتقديم أعمال وفنون متنوعة، لكن بشرط أن يكون العمل إضافة له، ويكون وجوده واسمه إضافة حقيقية للعمل. فتحي عبد الوهاب لم يكن الممثل المناسب في الدور المناسب، وياسمين بطلة «فتاة المصنع» لم تبهرنا ولم تقنعنا في دور الباحثة في التاريخ، في حين جاء دور أمينة خليل مناسباً لها، بزي زعيمة العصابة الشرسة والشريرة. كذلك حافظ محمد عبدالرحمن على حضوره الظريف المحبب، والذي يبدو فيه أكثر تلقائية وبلا أي افتعال من باقي الممثلين.

لا شك في أن السينما المصرية انتقلت من مرحلة «طرقعة البوكس» والمشاهد البدائية في تصوير المعارك والضرب بالأيدي بين الأفراد، إلى مرحلة الاحتراف في «الأكشن» المقنع إلى حد كبير. والمخرج أحمد خالد موسى، أثبت في «لص بغداد» أنه بارع في هذه النوعية، ويستطيع تقديم فيلم مغامرات بجودة وتقنيات عالية، إنما عليه الابتعاد عن المزج بينها وبين الكوميديا كي لا يقع في مطب آخر يشبه مطب «لص بغداد»، حيث بدا واضحاً عدم قدرته على تقديم خلطة منوعة جيدة، بل رجح كفة «الأكشن» ليترك الكوميديا تهبط على الجمهور كالنكتة «البايخة» أحياناً والمقبولة أحياناً. كما لم يتمكن من ضبط إيقاع الممثلين، لإخراج أفضل ما لديهم، خصوصاً أنه اختار مجموعة لديها الكثير من «الجواهر» وكانت تحتاج إلى من يغوص لإخراجها وتلميعها كي تبهر الجمهور ويتمنى مشاهدتها مرة ثانية.

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