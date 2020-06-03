شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر من مشاركة أدوات الطعام والشراب في أماكن العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، على ضرورة استخدام أدوات طعام شخصية ذات الاستخدام الواحد دون مخالطة في أماكن العمل والأماكن العامة.

وأشارت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إلى أن مشاركة أدوات الطعام والوجبات والمخالطة اللصيقة هي أحد أسباب انتقال فيروس كورونا.