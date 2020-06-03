شكرا لقرائتكم خبر عن روبوتات بدلاً من الطلاب في حفلة تخرج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط إحدى الجامعات الماليزية لاستخدام الروبوتات التي ترتدي الأثواب وتضع قبعات التخرج لتقوم بدور الطلاب في حفلة التخرج لمنع انتقال «كورونا»، لكن الفكرة لم ترق للطلاب.
ويظهر مقطع فيديو نشرته الجامعة روبوتين يرتديان ملابس أنيقة فيما يسلّمهما مسؤولون جامعيون رفيعو المستوى شهادة تخرج. ويظهر وجها الطالبين على شاشات مثبتة على رأس الروبوتين.
وقال الأستاذ المشارك إنكو فضلي عبدالله، المشرف على فريق صنع الروبوتات في جامعة السلطان زين العابدين، إن قوام الفكرة السماح للطلاب بالمشاركة وإن كان ذلك عن بعد. وأضاف: «سنظهر وجه الطالب عبر رأس الروبوت من خلال مؤتمرات الفيديو».
ومع ذلك، لم ترق الفكرة للطلاب ودعوا الجامعة إلى تأجيل الاحتفالين المقررين أصلاً في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين.
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