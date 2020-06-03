شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهدد بفض «احتجاجات فلويد» بالقوة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأول الاثنين، بنشر «آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة» في واشنطن لفرض الأمن والنظام فيها، واصفاً أعمال الشغب التي تشهدها منذ أيام عدة عشرات المدن بأنّها «إرهاب داخلي»، مهدداً بنشر الجيش، مثيراً بذلك موجة من الانتقادات، وهو ما اعتبره منافسه الديمقراطي في الانتخابات جو بايدن، «استخداماً للجيش ضد الشعب»، فيما أعلن «البنتاجون» رفع مستوى التأهب الأمني، ونشر قوات في ولايات عدة، وتواصلت الاحتجاجات أمام أسوار البيت الأبيض، وسجلت مواجهات عنيفة ليلاً في مختلف المدن تخلّلها إشعال حرائق وعمليات نهب وتخريب واسعة النطاق، خلال التظاهرات المنددة بمقتل جورج فلويد الذي أكد تقرير لأطباء شرعيين أنه قضى اختناقاً خلال توقيفه على يد شرطي أبيض الاثنين الماضي.

في خطاب وجّهه إلى الأمة من البيت الأبيض، أعلن ترامب أنه دعا حكّام الولايات لأخذ الإجراءات اللازمة «للسيطرة على الشوارع». وقال: «إذا رفضت مدينة أو ولاية اتخاذ التحركات الضرورية للدفاع عن أرواح سكانها وممتلكاتهم، فسأقوم بنشر الجيش الأمريكي وحل المشكلة سريعاً». وحضّ حكام الولايات على التشدد، معتبراً أنه «يجب علينا ألا نسمح لمجموعة صغيرة من المجرمين والمخربين بتدمير مدننا». واتّهم ترامب خصمه جو بايدن بالعمل على إخراج مثيري الشغب من السجون، بعدما أوقفت قوات الأمن آلاف الأشخاص.

وبعد خطابه، توجه ترامب سيراً من البيت الأبيض إلى كنيسة ساينت جون، المجاورة لمقرّ الرئاسة والتي طالتها ليل الأحد أعمال تخريب، وكانت قوات الأمن استبقت وصول الرئيس إلى المكان بتفريقها بالقوة، ولاسيما بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع، متظاهرين كانوا محتشدين أمام الكنيسة. ووقف ترامب أمام المعلم المعماري الأصفر اللون رافعاً بيمناه الكتاب المقدّس، وقال «لدينا بلد عظيم».

وأضاف: «هذا أعظم بلد في العالم وسنضمن أمنه». وقال ترامب، أن نيويورك سقطت بين أيدي «الرعاع» و«اللصوص» و«البلطجية» و اليسار الراديكالي، مؤكداً أن حاكم نيويورك جعل المدينة فريسة سهلة للمخربين.

وذكرت قيادة الحرس الوطني أن 18 ألف عنصر من قواته تم إشراكهم حتى الآن للتعامل مع الاحتجاجات في 29 ولاية أمريكية، وأعلنت عن إرسال 1500 عنصر إضافي إلى واشنطن. وأكدت أنه لم يتم حتى الآن إشراك أي قوات عسكرية لفض الاحتجاجات في واشنطن.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع رفع مستوى التأهب الأمني في البنتاجون والقواعد العسكرية الواقعة قرب العاصمة واشنطن في ظل الاحتجاجات.

من جانبه، اعتبر بايدن، أن ترامب قلق على إعادة انتخابه أكثر من قلقه على جمع شمل البلاد، واتهمه بأنّه يستخدم الجيش ضدّ الشعب الأمريكي، ويستخدم الغاز ضدّ «متظاهرين سلميين» من أجل أن يلتقط صورة لنفسه، مندداً بما وصفه ب«العنصرية المؤسساتية».

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وأعلنت «البنتاجون»، أمس، نشر قوات في عدة ولايات لمواجهة الاحتجاجات. وقال مسؤول رفيع، إن الحرس الوطني أعلن نقل عناصر إضافية لضبط الأمن في واشنطن.

وأكدت السلطات أصابة أربعة شرطيين بطلقات نارية بعد احتجاجات سانت لويس، التي بدأت سلمية الاثنين ثم تحولت للعنف خلال الليل، حيث حطم المتظاهرون نوافذ وسرقوا شركات، وأشعلوا حرائق.

وأعلن حاكم نيويورك، أندرو كومي، فرض حظر تجوال حتى الأحد المقبل، معتبراً أن ما حدث لجورج فلويد لا يعطي الحق لأي شخص في التخريب. وأعلن اعتقال 300 شخص في نيويورك لخرقهم حظر التجول المفروض.

وأفاد تقرير طبي لأطباء شرعيين، أمس، أن وفاة فلويد لم تنجم عن مشاكل في القلب، كما أورد تقرير رسمي، بل توفي اختناقاً من جراء تعرّضه إلى «ضغط قوي ومطوّل». وقالت أليسيا ولسون، مديرة التشريح والعلوم الجنائية في جامعة ميشيجن التي عاينت الجثة، إن «الأدلة تتوافق مع الاختناق الميكانيكي سبباً للوفاة، والقتل طريقة للوفاة». وبعيد صدور نتائج فريق الأطباء الشرعيين، أعلن الطبيب الشرعي الرسمي المسؤول عن تشريح جثة فلويد أن الأخير قضى «قتلاً» جراء «الضغط» على عنقه.

وأعلنت رئيسة بلدية العاصمة واشنطن ميوريل باوزر، الاثنين، تمديد ساعات حظر التجول المفروض في المدينة بسبب استمرار الاضطرابات. وأعلن مقتل ثلاثة أشخاص خلال احتجاجات الإثنين ليرتفع بذلك ضحايا العنف 10 أشخاص منذ بدء الاحتجاجات.

وأشاد ترامب، في تغريدة له بتعامل إداراته مع احتجاجات واشنطن وكتب أمس: «دائرة كولومبيا لم تواجه أي مشاكل الليلة الماضية. تم تنفيذ عدد كبير من الاعتقالات. وجرى إنجاز عمل عظيم من الجميع»: «القوة الساحقة. الهيمنة. مينيابوليس كذلك تصرفت بطريقة ممتازة (شكرا لك الرئيس ترامب)»

ومن نيويورك إلى لوس أنجليس مرورا بفيلادلفيا وسياتل، تظاهر مئات آلاف السبت والأحد ضد عنف الشرطة واللامساواة.

ولم يسهم طرد الشرطي ايريك شوفين المتهم في الحادث وتوجيه تهمة القتل غير العمد إليه في تهدئة النفوس، لا بل اتّسعت رقعة الاحتجاجات إلى 140 مدينة على الأقل. وفرض حظر تجول في مدن شيكاغو ودنفر ولوس أنجليس وسولت ليك سيتي وكليفلاند ودالاس وإنديانابوليس.