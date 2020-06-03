باريس تستعيد الحياة.. وإسبانيا بلا وفيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت فرنسا، أمس الثلاثاء، المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للحجر الصحي، في خطوة كبيرة نحو العودة إلى حياة شبه طبيعية. وفتحت المقاهي والمطاعم أبوابها أمام الزوار ضمن شروط صحية صارمة حيث يسمح باستقبال عشرة أشخاص كحد أقصى على كل طاولة ومسافة متر واحد على الأقل بين كل مجموعة أو وجود حاجز يفصل بينهم، كما ستكون الكمامات إلزامية للنادلين. كما افتتحت البلاد معظم الشواطئ الفرنسية.

وأعلنت إسبانيا، تسجيل صفر وفيات لليوم الثاني على التوالي، تأكيداً لتراجع الجائحة في البلاد التي كانت تعتبر سابقاً من أكبر بؤر التفشي في العالم، ليبقى العدد الإجمالي للمتوفين جراء الجائحة عند مستوى 21127 شخصا.

وأعاد أصحاب الفنادق اليونانية فتح مؤسساتهم بعد إغلاق استمر عشرة أسابيع إلا أنهم قلقون بشأن مدى سرعة عودة الزبائن وانتعاش الأعمال مجددا. وقال الناطق باسم الحكومة ستيليوس بيتساس إن الصحة والسلامة ستبقيان الأولوية حتى لو أن اليونان بدأت بالانفتاح على السياحة العالمية مجددا. وسيخضع السياح الآتون من مناطق أوروبية متضررة جداً من الجائحة لفحوصات إلزامية فيما ستجرى فحوصات عشوائية لمسافرين وافدين من مناطق أخرى.

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وتدرس الحكومة البريطانية خططاً تسمح للمسافرين القادمين إلى المملكة المتحدة بتفادي الحجر الصحي. وباشرت المملكة المتحدة تلييناً تدريجياً وحذراً للحجر المنزلي الذي فرضته في نهاية مارس، وهي مرحلة دقيقة اعتبرها بعض الاختصاصيين سابقة لأوانها. ويناقش الوزراء إقرار إعفاءات إضافية تتعلق بالمسافرين القادمين من بعض الدول، على أن يتم اختيار هذه الدول على أساس أهميتها الاقتصادية للمملكة المتحدة ومستوى مخاطر انتقال الفيروس وعدد المسافرين المعنيين والتدابير المعتمدة في المطارات. وفي مؤشر على بدء مرحلة إعادة الإنعاش في ايطاليا، أجرى فريق الاستعراض البهلواني في القوات الجوية «السهام ثلاثية الألوان»، عرضاً فوق روما، ورسمت طائراته ألوان العلم الإيطالي في السماء. وكان الفريق قد أجرى عرضاً مطلع الأسبوع، لتقديم «رسالة أمل ووحدة»، فوق مدن شمال إيطاليا، الأكثر تضرراً من الوباء. لكن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا حذر من أن الأزمة «لم تنته بعد»، وذلك في كلمة بمناسبة العيد الوطني، مثنياً على «وحدة» بلاده في مواجهة الوباء. واعتبر ماتاريلا أن «إيطاليا أظهرت في هذه الأزمة وجهها الأفضل»، معرباً عن «فخره» ببلده ومثنياً على «الوحدة المعنوية» بين الإيطاليين في مواجهة الفيروس. وتعهد بأن تكون روح الوحدة تلك «محركاً للنهضة».

من جانب آخر، قالت منظمة الصحة العالمية إن معدلات الإصابة آخذة في الانخفاض بشكل مطرد في مناطق غرب أوروبا دون المناطق التي تمثل بؤراً ساخنة للمرض في روسيا وأوروبا الشرقية. وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس «نشهد تراجعاً مطرداً في غرب أوروبا في الوقت الحالي. ورغم أنه لا يحدث بوتيرة سريعة إلا أنه مطرد في الحالات الجديدة التي يجري تسجيلها يومياً، أي أن عدد الحالات الجديدة لا يزال كبيرا لكنه آخذ في التناقص باستثناء روسيا وأوروبا الشرقية حيث لا نزال نشهد ارتفاعاً هناك».

(وكالات)