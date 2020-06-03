ضيف غير متوقع فـي «مؤتمـر اليمـن»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل مؤتمر المانحين الافتراضي لدعم اليمن برئاسة السعودية، أمس الثلاثاء، موقفاً طريفاً بعدما تفاجأت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي بطفلها هزاع يظهر معها في البث المباشر من منزلها، وهي تلقي خطابها أمام المشاركين. وأمام حضور «الضيف غير المتوقع»، اكتفت وزيرة الدولة بابتسامة والتلويح بيدها والاعتذار للمشاركين الذين بادلوها الابتسام. وقد لقي الموقف الطريف انتشاراً واسعاً في وسائط التواصل الاجتماعي بسبب عفوية اللقطة.

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