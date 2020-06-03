«الشارقة للسيارات القديمة» يناقش مواصلة تقديم الخدمات للجمهور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة آلية مواصلة تقديم أعماله وخدماته للجمهور بفاعلية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد عن بُعد برئاسة د.علي أحمد أبو الزود، رئيس مجلس إدارة النادي، وحضره محمد بطي بن عبيد، نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة عبد الله حسين آل علي، وسعود علي المطروشي، وأحمد محمد السوقي، وأحمد سيف بن حنظل، وفيصل جمعة الحوسني، وسعيد محمد بن عاشور مدير النادي.

تم خلال الاجتماع استعراض قائمة المهام والتكليفات الناتجة عن التوصيات السابقة وآلية تنفيذها، كما تمت مناقشة مسودة دليل متخصص لنظام وإجراءات النادي، استناداً إلى الهيكل التنظيمي والتخصصات، تمهيداً لرفع اعتماده لمجلس الشارقة الرياضي، كما تمت مناقشة اعتماد بنود الموازنة المالية لعام 2021.

وثمن أبو الزود التعاون الدائم والداعم من مجلس الشارقة الرياضي لتحقيق رؤية النادي، مؤكداً ضرورة تحقيق التوازن بين الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تشكل أولوية للجميع، والحرص على استمرارية الريادة في تقديم الخدمات لكافة أعضاء النادي.

وقدم سعيد محمد بن عاشور، مدير نادي الشارقة للسيارات القديمة، عرضاً تقديمياً لكل مستجدات الأعمال، والآلية المتبعة لضمان استمرارية تقديم خدمات النادي للمتعاملين، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة لدى النادي لحماية العاملين.