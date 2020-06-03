كشف أصل أهرامات المكسيك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف علماء المعهد الوطني للأنثروبولوجيا وتاريخ المكسيك، السبب الذي جعل سكان أمريكا الوسطى القدماء يبنون الأهرامات التي لا تزال قائمة إلى الآن.

وأشار الموقع الرسمي للمعهد، إلى أن العلماء درسوا المواقع القديمة التي بنيت قبل الاحتلال الإسباني، واكتشفوا أن هذه الأهرامات القديمة كانت نسخاً مقدسة للجبال. وحسب رأيهم، بهذه الطريقة كان السكان القدماء يقلدون الطبيعة؛ حيث إن هذه الأهرامات هي تقليد لشكل البراكين التي شاهدوها في حياتهم.

ووفقاً لهم، كانت المجتمعات، في أمريكا الوسطى قبل الاحتلال الإسباني، تسعى ليس فقط لتقليد المواقع الطبيعية؛ بل ولكي تمنحها قدسية معينة؛ لذلك كانت هذه الأهرامات مراكز للمدن القديمة.

ويضيف الباحثون: شكل الهرم يسهل مسألة تشييد مبنى ضخم ومرتفع، وهذا أمر مهم جداً للسكان القدماء.

وتجدر الإشارة، إلى أن منطقة ما بين الأمريكيتين «أمريكا الوسطى» تمتد من وسط المكسيك تقريباً إلى هندوراس ونيكاراجوا. والفن المعماري في هذه المنطقة يتميز بوجود أنماط مختلفة ومعقدة. ويعد هرم «El Castillo»، الذي يقع في مدينة المايا القديمة تشيتشن إيتزا «المكسيك»، والمعترف بها كواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة في العالم، أحد أشهر المباني الأثرية في المنطقة.