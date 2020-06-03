شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة وطنية متكاملة وبنية رقمية قوية لإدارة ملف «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق:إيمان عبدالله آل علي

عند الأزمات تحتاج الدول إلى خطة لإدارة المخاطر والطوارئ، وخطة لاستمرارية الأعمال عن بُعد، وخطة لدعم الاقتصاد والتواصل مع الداعمين والجهات المانحة، وبث روح الحماس والإنتاجية خلال هذه الفترة، وإبراز جهود المؤسسات إعلامياً، والإعلان بشفافية عن الحقائق، وتعزيز قيمة التطوع، والاستعداد والتخطيط لما بعد الأزمة والفرص المستقبلية، وتمكنت الإمارات من وضع خطط لجميع السيناريوهات، واتبعت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي للوباء العالمي كورونا، ولم تكتف بذلك، بل مدت يدها لدول العالم بمساعدات طبية، وأجريت العديد من الاتصالات للتعاون الدولي للتصدي للوباء، في حين أغلقت دول العالم حدودها أمام رعاياها، وأخرى تأخرت بالإجراءات الوقائية. وفي قراءة سريعة لما حققته الإمارات حتى الآن في ملف أزمة كورونا، نجد أنها تميزت وتعمل جاهدة على التصدي للوباء الذي أوقف التعليم والخدمات الحكومية والعمل والإنتاج في كثير من الدول، وكان الأمر مختلفاً في الإمارات في ظل جاهزيتها وامتلاكها بنية رقمية قوية، فالإنتاج استمر عن بُعد، ولم يحرم الطلبة من التعليم المدرسي والجامعي، بل زادت جرعة التدريبات المتنوعة في مجالات مختلفة عن بُعد، والخدمات الحكومية مستمرة وتصلنا إلى منازلنا.

المتتبع للقرارات التي تصدر بشكل شبه يومي، يجد أن هناك قوانين اتحادية ومحلية تغيرت مباشرة، تماشياً مع متطلبات المرحلة الحالية، وصدرت قرارات جديدة من أجل تقليل الخسائر ودعم المتضررين، للتصدي لهذا الفيروس غير المرئي، وعدلت لوائح الاستثمار لتصبح أكثر مرونة بما يحافظ على تنميتنا الاقتصادية، وفي السياق ذاته، قدمت كافة الحكومات المحلية حزمة حوافز اقتصادية لتسريع وتيرة إنجاز وتنفيذ أهم المبادرات الاقتصادية، بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال، إضافة إلى المبادرات التي أطلقها المصرف المركزي لدفع عجلة الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي للدولة، وصدرت قرارات بدعم الكهرباء وتقليل من فواتير الكهرباء، بهدف خفض تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال ورسوم توصيل الكهرباء.

في قطاع الصحة



والحديث عن القطاع الصحي لا ينتهي، فالتطوير مستمر لمواكبة التحديات، منها تطوير آلية فحص أفراد المجتمع متنوعة، وتطورت بشكل مستمر، منها افتتاح «مركز الفحص من المركبة» في كافة إمارات الدولة، ضمن الإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

المخزون الاستراتيجي الكافي من المستلزمات الطبية الأساسية اللازمة للفحص المتقدم لاكتشاف فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية الأساسية إضافة إلى غرف العزل المجهزة بطريقة تضمن عدم انتقال الفيروسات. وتستمر حكومة الإمارات في تعزيز جهود التصدي للفيروس والحد من انتشاره والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، والإنجاز الجديد يضاف إلى القطاع الصحي في الإمارات وهو إنشاء أكبر مختبر في العالم في دولة الإمارات خارج الصين، خلال 14 يوماً فقط، ليتولى فحص وتشخيص الإصابات، وتزيد تسريع التشخيص والكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها وكذلك لفحص المخالطين. وأطلقت الدولة البرنامج الوطني «وقاية» باعتباره منصة افتراضية تحوي كافة المستجدات والقرارات المتعلقة بفيروس «كورونا» للباحثين عن أي معلومات أو إرشادات طبية، وهي المصدر الموثوق للحصول على مستجدات الإجراءات الوقائية في الدولة من الفيروس.

دولة الإنسانية



أثبتت الإمارات أنها دولة الإنسانية والخير لجميع دول العالم، خاصة في أوقات الأزمات، فمنذ تفشي كورونا قدمت يد العون للعديد من الدول، وأرسلت أطناناً من الإمدادات الطبية ومعدات الإغاثة إلى دول عدة لدعمها في مواجهة الأزمة.

وتلعب المساعدات الخارجية دوراً مهماً في إنقاذ الأرواح عند الأزمات، ومن هنا تبرز أهمية المساعدات الإماراتية التي قدمتها، والمتتبع للإمارات يجد أنها تميزت بعملها الإنساني ومد يد العون للدول، وفي الأزمة العالمية لكورونا، نجد أياديها البيضاء طالت عدداً من الشعوب، فهذا هو نهج الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فالإمارات اليوم مثال يحتذى لإدارة الأزمات، ونموذج للعمل الإنساني.



كلمات مطمئنة



كلمات القيادة العليا الحكيمة تبعث على التفاؤل في كل تصريح لهم، ويطمئنون المجتمع، ويدفعونهم للمزيد من العمل من أجل الإمارات وسلامة الإنسانية. وكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد «فخورون بالمرونة والجاهزية التي تتعامل بها حكومة الإمارات مع التطورات.. خدماتنا مستمرة وعلى مدار الساعة، ولا نعرف التوقف ولا نحب الراحة.. اليوم وكل يوم نتعلم أشياء جديدة.. نحسن من خدماتنا.. ونطور أدواتنا لخدمة مواطنين» هي دافع لاستمرار العطاء في ظل الأزمة. وكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مصدر للراحة والطمأنينة «إن التحديات التي شهدتها دول العالم عديدة منها تأمين الفحوصات الطبية والأدوية أو توفير المواد الغذائية.. أريد أن أطمئن كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة أن دولة الإمارات قادرة على تأمين الدواء والغذاء إلى ما لا نهاية».



إجلاء الرعايا



توقفت حركة الطيران في معظم الدول، وأغلقت المطارات، ولكن ذلك لم يمنع دولة الإمارات من تقديم يد العون للدول المتضررة، فالجانب الإنساني غلب على كل شيء في هذه الظروف الصعبة، فالخوف من كورونا، جعل معظم الدول تعلق رحلاتها، فبقيت رعاياها في دول انتشر فيها الوباء بانتظار من يدعمهم ويعيدهم إلى وطنهم، فكانت الإمارات، التي فتحت أبوابها لرعايا من دول العالم واحتضنتهم في المدينة الإنسانية، وقدمت لهم كافة عناصر الدعم والرعاية الطبية، فقد تكفلت الإمارات بإجلاء 215 من رعايا دول عربية وأجنبية من مقاطعة هوباي الصينية بؤرة تفشي الوباء إلى العاصمة أبوظبي، وتلتها مبادرات أخرى بإجلاء رعايا الدول الأخرى. ورغم انشغال الإمارات بالإجراءات الوقائية والاحترازية في الدولة، إلا أنها لم تغفل عن إعادة مواطنيها من الخارج.



اتصالات لا تنتهي

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والمتتبع لبداية ظهور المرض في الصين، يجد أن الإمارات من أوائل الدول التي أعلنت تضامنها مع الدول التي انتشر فيها الوباء، وأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد العديد من الاتصالات، لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة، حيث أجرى سموه أكثر من ٤٠ اتصالاً هاتفياً، لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة انتشار «كورونا»، فالإمارات حريصة، منذ البداية، على تنسيق جهودها والعمل مع العالم في هذا الخصوص، وهي داعمة لكل تحرك دولي جماعي في هذا الشأن، وموقفها منذ ظهور الفيروس، هو التضامن وتنسيق الجهود مع كل دول العالم في التعامل معه.



صندوق الإنسانية



ولأن الإمارات تعودت على العطاء، فهذه القيمة العظيمة ترسخت في شعبها، من مواطنين ومقيمين، فوجدنا تهافت الجميع للمساهمة، وتالياً أنشأت «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» لمواجهة فيروس كورونا، الذي يستقبل مساهمات الأفراد والمؤسسات المادية والعينية، إضافة إلى المساهمات الأخرى المتمثلة في المباني والمرافق الحيوية والسيارات ووسائل الدعم اللوجستي، ويأتي إنشاء الصندوق تعزيزاً لجهود الدولة في الحد من تداعيات الفيروس الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، ويجسد مضامين التلاحم المجتمعي الذي يسود مجتمع الإمارات الذي يشد أزر بعضه بعضاً.

إجراءات استباقية



كانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي سارعت إلى التصدي للفيروس، وبادرت إلى تعزيز مستوى إجراءاتها الصارمة في جميع المنافذ الحدودية، وتفعيل أنظمة الكشف الحراري فيها، إلى جانب تركيب أجهزة كشف حراري على مداخل جميع مراكز التسوق الكبيرة، والجهات العامة التي يقصدها عدد كبير من المراجعين، بالإضافة إلى تفعيل أنظمة الإنذار المبكر للحالات الصحية، وتجهيز فرق طبية مؤهلة تعمل على مدار الساعة، وتعزيز مخزون المستلزمات الطبية، وتطبيق الحجر والعزل الطبي وفق المعايير والبروتوكولات المعمول بها عالمياً، والمحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، وتفعيل برنامج التعقيم الوطني، وتفعيل منظومة التعلم عن بُعد، والعمل عن بُعد، وتعطيل العديد من الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والثقافية والرياضية والفنية، وإغلاق الأماكن العامة والترفيهية والأسواق منعاً للتجمعات، وتعليق الرحلات الجوية والترانزيت.

إدارة الأزمة بإتقان



وأكدت فعاليات مجتمعية أن جهود الإمارات كبيرة في التصدي للوباء، ومد يد العون للآخرين. وقال حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي إن الجهود المبذولة عالية جداً، وبمستوى رفيع ومنظم، والعمل الذي قامت به الدولة في السنوات الماضية من تجهيز كوادرها وبنيتها التحتية لإدارة الأزمات أثمرت اليوم، فكثير من الأمور اتخذت مجراها بطريقة سلسة واحترافية دون تخبط، ولم يكن الأمر مفاجئاً وخارجاً عن السيطرة في ظل وجود فرق عمل وكوادر مؤهلة وتدريبات مكثفة وتجهيزات. وأكد أنه منذ بداية أزمة كورونا كانت الأمور منظمة بتحديد الجهات التي تدير الملف، وردود فعل مدروسة، وكل القرارات التي اتخذت والسيناريوهات كانت جيدة وأسهمت في إدارة الأزمات بطريقة متقنة. وعلى المستوى العالمي، قال إن جهود الدولة كبيرة على الجانب العالمي، بعد إدارة الأزمة من الداخل، وهذا دليل على جاهزية الدولة أنها تمكنت من وضع القرارات داخلياً والسيطرة على المرض، والتفرغ في الوقت ذاته خارجياً، لمد يد العون للدول الأخرى، في ظل وجود مخزون استراتيجي جيد للمواد الضرورية في مثل تلك الأزمات الصحية، ووجود المصانع التي تلبي الحاجة الكبيرة لبعض المعدات والأدوات، والدعم الذي وجدته بعض الدول من الإمارات سيكون له الأثر الجيد في المستقبل على علاقات الدولة مع تلك الدول، وعلى المصلحة العامة، في ظل استجابة الدولة لاحتياجات الدول الأخرى، فضلاً عن إجلاء رعايا عدد من الدول إلى الإمارات وتقديم الدعم والرعاية الطبية لهم، في ظل ثقتها في نظامها الصحي والأمني والاقتصادي والمالي، بأنها قادرة على تحمل هذه التبعات، والنتائج مفرحة ومطمئنة، فالإمارات تتعامل مع أزمة عالمية والجهود جبارة وبآلية ممنهجة ومدروسة، خاصة أن هناك متابعة مباشرة من القيادة الرشيدة.



دولة مؤسسات



وأكد د. محمد بن جرش الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات أنه منذ بداية انتشار الوباء وضعت الإمارات خطة ممنهجة علمية مبنية على وعي ودراسات واتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لوقاية أفراد المجتمع من الوباء، عبر التعليم والعمل عن بُعد، وإغلاق المنافذ الحدودية، وبرنامج التعقيم الوطني، وحاولت التصدي للوباء دون توتر وقلق. والإمارات أثبتت أنها دولة مؤسسات وأن هناك تكاتفاً من قبل جميع أفراد المجتمع، ومن خلال الالتزام بالتعليمات واتباع القوانين خوفاً على مصلحة الوطن، وعلى صعيد المبادرات العالمية، فالإمارات أثبتت أنها نموذج في العمل الإنساني، عبر مساهماتها في مدّ يد العون للدول الأخرى، وإرسال المعونات الطبية، فمساهمة الدولة مستمرة، فأينما وجدت فرصة للمساهمة لا تتردد. إن الكل اليوم يعمل بجد، من أجل تجاوز تلك الأزمة، والمؤسسات الإعلامية أدت دورها بمهنية وشفافية في الإعلان عن الحقائق وتوعية المجتمع بطرق الوقاية. وأوضح أن الشوارع خلت من الحركة، والمؤسسات صارت هادئة، ولكن كل ذلك الصخب نقل للمنزل، فالكل يدرس عن بُعد، ويعمل عن بُعد، فالتعلم والإنتاج مستمر في الإمارات، وهذا يؤكد جاهزية الإمارات للأزمات وقدرتها على الإدارة الصحيحة لتلك الأوضاع.



حياة الإنسان وصحته



أثنت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة على الإجراءات والتدابير الوقائية المبكرة التي اتخذتها دولة الإمارات لمواجهة والحد من انتشار كورونا، مشيدة برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة في هذا الصدد.

ولفتت إلى تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى أن دولة الإمارات، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تُولي حياة الإنسان وصحته وسلامته أهمية قصوى وتضعه على قمة أولوياتها وخططها في الظروف كافة.

كما أشادت بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المرأة ضمن هذه الجهود والإجراءات من خلال وجودها بشكل ملموس وفاعل في خطوط المواجهة الأمامية، كالقطاع الطبي والصحي والسلك الشرطي، إضافة إلى دور المعلمات في مواصلة التعليم عن بُعد للطلبة، وعمل الموظفات من المنزل لاستمرارية العمل بكافة الجهات الحكومية والخاصة، فضلاً عن دورها كربّة منزل ترعى أبناءها وأفراد الأسرة.

وأكدت الرسالة العالمية لدولة الإمارات في كافة الظروف والتي تتسم بالانفتاح والتواصل والطابع الإنساني والتنموي كنهج ثابت في السياسة الخارجية للدولة منذ تأسيسها، وأوضحت أن هذه الرسالة تجلت في تعامل الدولة مع التحدي الذي يواجهه العالم اليوم.