شكرا لقرائتكم خبر عن مأزق اليهود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زاد من تعقيد مأزق اليهود، مقارنة البعض بين فيديو مقتل فلويد، ومقاطع مشابهة لجنود الاحتلال وهم يفعلون الشيء نفسه، وأكثر، مع فتية فلسطينيين

بسرعة تم تسييس الاحتجاجات على مقتل إفريقي أمريكي (جورج فلويد)، على يد شرطي أبيض في مينيابوليس، بولاية مينسوتا، وأسهم الرئيس دونالد ترامب في تأجيج فتيل الانقسام، وأدت عمليات العنف والصدام بين الشرطة والمحتجين إلى تمييع الهدف الأساسي من التظاهرات، وهو مطالب الأفارقة والملونين عموماً، في أمريكا بوقف عنصرية الشرطة تجاههم.

وهناك مشكلة عنصرية في الولايات المتحدة لم تنته، والشرطة وسلطات إنفاذ القانون متحيزة دائماً ضد الملونين. وليس هذا بجديد. وإذا كانت تلك العنصرية مستترة إلى حد ما في دول أخرى كبريطانيا، وغيرها، إلا أنها فجة في أمريكا.

ورغم أن حادث مقتل فلويد كان يمكن أن يكون شرارة حركة احتجاج سلمي تخفف من تصاعد موجة عنصرية البيض، واليمين المتطرف، التي يغذيها أنصار ترامب، بصلفهم المستند إلى أن «رأس السلطة في صفهم»، إلا أن أعمال العنف والفوضى والتدمير تضعف من وهج تلك الشرارة.

وتنال استراتيجية ترامب، وأركان إدارته، من عدالة الاحتجاج، ومطالب الأمريكيين الأفارقة والملونين عموماً، بألا يعاملوا كمواطنين درجة ثانية، أو ثالثة، وألا تستباح أرواحهم من دون حساب. فلا شك في أن الاستقطاب السياسي، على أساس اتهام إدارة ترامب اليسار والليبراليين المتشددين بأنهم من يقودون الاحتجاجات في المدن الأمريكية، أفضل للسطة من الاستقطاب العنصري على أساس اللون، والعرق. ففي الأخير ينفضح ترامب، وقاعدته الانتخابية الصلبة من اليمين المتطرف العنصري، والمتشددين دينياً من الايفانجليكان البيض.

لا مشكلة هناك لدى منظمات تقدمية مثل «حياة السود مهمة»، أو الجماعات المناهضة للفاشية الجديدة، أو المعارضة للحروب، في أن تكون في صف الاحتجاجات المطالبة بالعدالة، واحترام حقوق الإنسان. وفي المقابل، اتخذ النازيون الجدد ودعاة سيادة العنصر الأبيض من وسائل التواصل منصة لترويج نظريات المؤامرة للنيل من نبل وإنسانية قضية المحتجين.

وبالطبع، ستجد الحزب الديمقراطي مستغلاً للأزمة والانتخابات على الأبواب في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسيرد الحزب الجمهوري بالالتفاف حول ترامب، وإدارته، حتى لو كان موقفها غير مستساغ من بعض المحافظين أنصار الحقوق المدنية.

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المأزق الحقيقي هو للجالية اليهودية، ومنظماتها الرئيسية التي تقوم على أساس مكافحة العنصرية والتمييز. والرئيس ترامب سارع بانتقاد عمدة مينيابوليس اليهودي جاكوب فراي، الذي أمر بطرد ضباط الشرطة الأربعة في حادث مقتل جورج فلويد من الخدمة، ثم اعتقال الضابط الذي ضغط بركبته على رقبة الضحية، وهو يصرخ «لا أستطيع التنفس»، وتقديمه للمحاكمة.

جاكوب فراي ليس يهودياً فقط، وإنما هو شخصية قيادية في المنظمة اليهودية الرئيسية لمينسوتا وداكوتا، وموقف المنظمة مع الاحتجاجات، وضد اضطهاد الأفارقة الأمريكيين.

حتى المنظمات اليهودية على الصعيد الوطني الأمريكي، مثل رابطة مناهضة التمييز - اللوبي اليهودي الرئيسي المناصر ل«إسرائيل»، والداعم لترامب - تجد نفسها في ورطة. فالمفترض أن تؤيد الاحتجاجات، وتساند مطالب الأفارقة الأمريكيين كما هي شعاراتها، لكن ذلك يضعها في صدام مع الرئيس ترامب، والجمهوريين في السلطة.

بعض النشطاء الليبراليين من اليهود يضغطون على قيادات الطائفة لاتخاذ موقف واضح مع الضحية وضد السلطة، والعنصريين البيض، لكن ذلك لم يجد آذاناً صاغية تماماً حتى الآن. فقادة الطائفة اليهودية يسارعون لمناصرة المسلمين مثلاً في حال تعرضوا لموجة إسلاموفوبيا في أمريكا، وهذا بالطبع يتسق أكثر مع شعارهم المعلن بمكافحة التمييز على أساس الدين. والمفترض أن يكون موقفهم هو ذاته في مكافحة التمييز على أساس العرق، واللون، لكن التعارض مع من يدعموهم سياسياً يجعلهم فعلاً في مأزق.

وزاد من تعقيد مأزق اليهود، مقارنة البعض بين فيديو مقتل جورج فلويد، ومقاطع مشابهة لجنود الاحتلال «الإسرائيلي» وهم يفعلون الشيء نفسه وأكثر مع فتية فلسطينيين عزل، في فلسطين المحتلة. ولا شك في أن اتساع نطاق الاحتجاجات ودخول جمعيات مناهضة الحرب وغيرها - وبعضها مناهض للاحتلال «الإسرائيلي» في فلسطين - يجعل موقف الطائفة اليهودية أكثر حرجاً.

ربما لا تسفر الاحتجاجات عن إنجاز كبير على صعيد وقف موجة العنصرية الصاعدة في أمريكا، ولا حصول الأفارقة الأمريكيين وبقية الملونين على حقوق تذكر، لكن ما يجري الآن في الولايات المتحدة والتظاهرات والاحتجاجات في عشرات المدن، هو عملية فرز مهمة للقوى والتيارات المختلفة في الولايات المتحدة. وستكون الانتخابات القادمة انعكاساً لهذا الفرز، وسيتضح من له الغلبة في أمريكا: اليمين المتطرف، أم الليبراليين الديمقراطيين.

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