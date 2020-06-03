شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: رصيد الأدوية متوفر بملايين الجرعات في المستشفيات والمخازن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

عقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، لمناقشة خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، فيما أكدت هالة زايد، وزيرة الصحة، توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية، بجميع المستشفيات.

وحضر الاجتماع خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ووجه مدبولي، بعرض خطة لاستئناف حركة السياحة الخارجية والطيران على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم من قرارات.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الإجراءات التي قامت بعض الدول باتخاذها لاستئناف حركة السياحة الخارجية والطيران المدني، للوقوف على مدى نجاح التجربة وتطبيق الإجراءات التي تتلاءم مع طبيعة الإمكانات والقدرات السياحية في مصر.

وعرض وزير الطيران المدني، الاستعدادات والإجراءات التي تم تنفيذها بالمطارات المختلفة، لاستئناف حركة الطيران، حيث تم تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة عالمياً، ويتم حالياً تشغيل الطيران الداخلي بعدد من الرحلات بكفاءة عالية.

من جانبها، أكدت هالة زايد، وزيرة الصحة، توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية، بجميع المستشفيات، حيث تتوافر 8 ملايين جرعة دوائية للمخالطين للحالات الإيجابية، ومليونا جرعة للعزل المنزلي، ونصف مليون جرعة للحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، فضلاً على توافر مخزون استراتيجي آخر بمخازن وزارة الصحة والسكان.

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وناشدت الوزيرة المواطنين بعدم سحب كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بأدوية المناعة، دون الاحتياج لها، كما وجهت التفتيش الصيدلي، بتكثيف المرور على جميع الصيدليات، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان عدم تخزينها.

وأعلنت عن تخصيص 65 قافلة طبية لصرف حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية بمحافظة القاهرة.

وشددت الوزيرة، خلال تفقدها عدداً من المستشفيات،على الأخذ بأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها، لبدء تقديم العلاج، فوراً لحين ظهور نتيجة المسحة، وفقاً لتحديث بروتوكول التشخيص.

توقعات بتراجع معدلات الوفيات

بدوره، قال محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إنه من المتوقع حدوث تراجع في معدلات الوفيات، خلال الفترة المقبلة، رغم التزايد المتوقع في أعداد الإصابات، وذلك نظراً لجودة البرتوكولات المتبعة في العلاج، ومنها العلاج المنزلي. وأوضح أن أعداد الوفيات لم تتجاوز 3.8%، وهو معدل مقبول، مقارنة بالإصابات، التي تجاوزت 26 ألفاً. ونوه بأن الأسبوعين المقبلين سوف يشهدان زيادة في إصابات كورونا، لكن أعداد المصابين لا تزال تسير بوتيرة ثابتة، على الرغم من زيادة الأعداد.

محافظ الدقهلية: «دور برد عادي»

روى أيمن مختار محافظ الدقهلية، تجربته مع الإصابة بفيروس كورونا، بعد تعافيه ، أن التجربة ليست صعبة في حال اكتشاف المرض مبكراً، والالتزام بالتعليمات الطبية والعلاج، ففي هذه الحالة سيمر المرض ك «دور برد عادي» خاصة مع الحرص على التزام الراحة والتغذية الجيدة.