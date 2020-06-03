لا إصابات في ووهان بعد فحص ملايين الأشخاص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرح مسؤولون صينيون، أمس الثلاثاء، بأنه لم تظهر أي إصابات جديدة بمرض كوفيد - 19 في مدينة ووهان الصينية التي ظهر بها فيروس كورونا المسبب للمرض أول ما ظهر، وقالوا: إنه تم رصد 300 حالة حاملة للفيروس دون أعراض بعد فحوص شملت معظم سكان المدينة البالغ عددهم 11 مليوناً.

وذكر المسؤولون أن الحالات الحاملة للفيروس ليست ناقلة للعدوى. ولا تحصي الصين الحالات الحاملة للفيروس من دون ظهور أعراض المرض في عداد حالات الإصابة المؤكدة.

بدورها، أعلنت اليابان تسجيل 53 إصابة مؤكدة جديدة، فيما كشفت عن أنها تدرس تخفيف الحظر على دخول القادمين إليها.

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وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها: إنها لم تسجل أي وفيات جديدة بالفيروس. وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها: إن اليابان وفيتنام اتفقتا على إجراء مناقشات بشأن إمكانية استئناف السفر بين البلدين.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.اتش.كيه) بأن الحكومة تدرس أيضاً تخفيف حظر دخول الزائرين من رجال الأعمال من تايلاند وأستراليا ونيوزيلندا، حيث تشهد إصابات (كورونا) هناك استقراراً نسبياً.

وفي المقابل، أعلنت إندونيسيا أنها قررت عدم المشاركة في موسم الحج إلى مكة المكرمة هذا العام بسبب المخاطر المرتبطة بالأزمة الصحية العالمية، وهو قرار يشمل نحو 221 ألف شخص سجلوا أسماءهم لأداء هذا الفرض. وتسبب الفيروس بأول وفاة في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، حيث يقيم نحو مليون من الروهينجا. والضحية هو لاجئ يبلغ من العمر 71 عاماً كان يقيم في أكبر مخيم لاجئين في العالم. وقال توها بويان مسؤول القطاع الصحي في منطقة كوكس بازار، حيث تقع مخيمات الروهينجا: إن اللاجئ «توفي في 31 مايو، لكننا تلقينا تأكيد وفاته بكوفيد - 19 الليلة الماضية». ويخشى خبراء الأوبئة منذ عدة أشهر انتشار وباء كوفيد - 19 في هذه المخيمات المكتظة، حيث يتعذر الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، فيما لم تتم توعية السكان بشكل كافٍ إزاء مخاطر الفيروس. (وكالات)