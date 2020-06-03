جنود لبنانيون يعترضون دبابتين «إسرائيليتين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

تواصلت الاحتجاجات الشعبية اللبنانية، أمس الثلاثاء، وجرى العديد من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ضد الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة باستقلالية القضاء، في وقت اعترض جنود في الجيش اللبناني، دبابتين «إسرائيليتين» اجتازتا المناطق الحدودية مع لبنان، ما استدعى وصول دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان«يونيفيل»، منعاً لاحتكاك بدا وشيكًا، فيما يعقد الرئيس ميشال عون قبل ظهر اليوم الأربعاء بحضور رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الخارجية ناصيف حتي، اجتماعاً يضم سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، للبحث في موضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «يونيفيل»، حيث سيبلغ عون السفراء الحاضرين بموقف لبنان من مسألة التمديد ل «اليونيفيل» مع اقتراب موعد درس هذه المسألة في نيويورك.

Advertisements

وذكرت وسائل إعلام «إسرائيلية»أن «دبابتين إسرائيليتين اجتازتا المناطق الحدودية مع لبنان باتجاه المناطق الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي»، حيث اعترض جنود في الجيش اللبناني الدبابتين ووجهوا نحوهما أسلحتهم بما في ذلك قذائف من طراز «آر بي جي» المضادة للدبابات، ووقفوا على مقربة من الدبابات «الإسرائيلية»؛ ما استدعى وصول دورية تابعة لقوات «يونيفيل». واعتبرت القناة 12 «الإسرائيلية» أن «الحدث يعد استثنائياً وخطيراً كون الجنود اللبنانيين كانوا مدججين بالأسلحة»، ووجهوها باتجاه الدبابتين «الإسرائيليتين» اللتين اخترقتا الحدود.

من جهة أخرى، اعتصم محتجون أمام مدخل سراي طرابلس احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتهريب المحروقات وغياب العدالة الاجتماعية، وقد اتخذت وحدات من الجيش إجراءات ميدانية وفصلت بين المعتصمين ومدخل السراي. كما عمد عناصر قوى الأمن المولجين حماية السراي إلى إقفال البوابة الرئيسية في حين سمح للموظفين والمراجعين بالدخول سيراً بعد التدقيق في أوراقهم الثبوتية. واعتصم الناجحون في دورة خفراء الجمارك، أمام السراي الحكومي ومن ثم أمام منزل وزير المال الدكتور غازي وزني، وأعلنوا عن اعتصام مفتوح وعدم الخروج من الشارع قبل البت في التعيين.

وعقد في مقر الاتحاد العمالي العام في بيروت، اجتماعاً مخصصاً للتضامن مع عمال شركة الترابة «هولسيم»، وذلك للتضامن مع العمال المصروفين بسبب إفلاس وإقفال عدد كبير من المؤسسات في مختلف القطاعات، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي والصحي في البلاد، مضافاً إلى ذلك تدهور قيمة العملة الوطنية. دعا تجمع العسكريين المتقاعدين في لبنان، في بيان، أمس، إلى «تحقيق مطالب العسكريين المتقاعدين، المزمنة والمحقة والمشروعة، مؤكداً أن هناك عدم جدية من الحكومة على محاسبة المرتكبين، واستعادة المال المنهوب والمهدور والمهرب، والذين أوصلوا الوطن إلى حافة الانهيار. ورأت الهيئة التنفيذية لمجموعة«انا خط أحمر»، في بيان أمس، ضرورة المشاركة في تحرك يوم السبت المقبل، تحت عنوان ضرورة تشكيل حكومة إنقاذية مستقلة بصلاحيات استثنائية تدير الأزمة المالية في البلاد وتمهد لإجراء انتخابات نيابية، ودعت إلى المشاركة بكثافة في التحرك بسلمية وحضارية لاستعادة صورة ثورة 17 أكتوبر/ تشرين الأول.