شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد إصابات كبار السن بـ«كورونا» في السعودية.. وارتفاع حالات الشفاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان-بيروت-الخرطوم:

”الخليج 365”، وكالات:

واصلت حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد ارتفاعها، أمس الثلاثاء، في العديد من الدول العربية، فيما كشفت السلطات السعودية عن تزايد أعداد الإصابات بالفيروس بين كبار السن، خاصة في مدينتي الرياض، وجدّة، في حين أعلنت السلطات السودانية، أمس ، تعطيل القطاع العام في ولاية الخرطوم لمدة أسبوعين، للحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس ، تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 89011، كما تم تسجيل 24 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 549 حالة، فيما تم تسجيل 1484 حالة تعاف ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 65790 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة محمد عبدالعال، أن هناك تزايداً في أعداد إصابات كبار السن بالفيروس خلال الأيام الماضية، وأن جدّة، والرياض، أكثر المدن تسجيلاً لإصابات كبار السن، وأن الأرقام تدل على أن هناك سلوكات غير منضبطة.

إلى ذلك، يُشرَع قبل صلاة الفجر بساعة، 11 باباً في المسجد النبوي الشريف لاستقبال المصلين، ويوازي ذلك إجراءات احترازية، لوقاية المصلين،من الفيروس ، من خلال تنفيذ خطة الفتح التدريجي للمسجد.

وفي الكويت، أعلن، أمس ، عن تسجيل 887 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 28649، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليصبح عدد الوفيات 226، في حين تم شفاء 1382حالة ليبلغ عدد الحالات التي تعافت 14281 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس ، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 1242 حالة، فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى 719 واستقر عدد الوفيات عند 27.

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بدورها ،أعلنت المديرية العامة للأمن أمس، فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع، والعبودية، الحدوديين، أمام اللبنانيين، وأفراد عائلاتهم الراغبين في العودة إلى لبنان.

الأردن: خطة أمنية وصحية ل«التوجيهي»

وباشرت الحكومة الأردنية، أمس، وضع خطة أمنية وصحية للتعامل مع امتحانات الثانوية العامة «التوجيهي» التي تبدأ مطلع يوليو المقبل، وتستمر على مدى 23 يوماً.

وشدد وزير الداخلية، سلامة حماد، على ضرورة مراعاة تعليمات التباعد الاجتماعي، وتوفير قاعات معقمة، وكمامات، وقفازات، لأكثر من 178 ألف طالب، وطالبة.

وكشفت مصادر حكومية عن بحث رئاسة الوزراء فتح أغلب القطاعات والمنشآت العامة خلال يومين.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 إصابات جديدة بإجمالي 755 حالة، مقابل ارتفاع حالات الشفاء إلى 530 متعافياً بتسجيل 14 حالة.

إجازة للقطاع العام في ولاية الخرطوم

وفي السودان، أعلنت السلطات، أمس ، منح القطاع العام في ولاية الخرطوم إجازة لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان السودان سجّل، أمس ، 147 إصابة جديدة بالفيروس، و12 حالة وفاة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5137 حالة، متضمنة 298 حالة وفاة، فيما تم تعافي 99، ليصبح عدد المتعافين 1522 حالة.