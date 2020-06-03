شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات في سلوك المستهلكين والشركات.. والسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سلط تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي، الضوء على أبرز المتغيرات في سلوك المستهلكين في دولة الإمارات خلال فترة جائحة كورونا المستجد، وذلك عبر تحليل بيانات مؤشرات «جوجل» لعدد من المصطلحات والموضوعات المتعلقة بسلوك البحث اليومي عبر الإنترنت؛ حيث احتلت مصطلحات البقالات الإلكترونية والتعلم عن البعد والعمل عن بعد والأثاث، إضافة إلى قضاء العطلات داخل الدولة، قائمة سلوكيات البحث الجديدة عبر الإنترنت.

وتمثل الأرقام في التحليل والرسوم البيانية أدناه اهتمامات عمليات البحث، مقارنة بأعلى نقطة، وتمثل القيمة 100 ذروة شعبية المصطلح، بينما تشير القيمة 50 إلى أن مصطلح البحث يتمتع بنصف الشعبية.

وكشف التحليل، عن أن التسوق الإلكتروني باستخدام موقع أو تطبيق إلكتروني أصبح هو القاعدة بشكل متزايد بالنسبة للعديد من المستهلكين في الدولة. بلغ اهتمام المقيمين في الإمارات بالبقالة الإلكترونية ذروته في إبريل، قبل أن ينحسر خلال شهر مايو، الأمر الذي كان متوقعاً؛ حيث إنه بمجرد تحديد المستهلكين لمنافذ البيع الإلكترونية التي يرغبون في التسوق عبرها ويعتمدونها، سيجرون عمليات بحث أقل حول هذا الموضوع.

وعكست بيانات حديثة من (ماستركارد) لاحقاً هذا النمط؛ حيث أظهرت أن مدفوعات البطاقات عبر الإنترنت للبقالة في الإمارات قد شهدت نمواً بنسبة 99% على أساس سنوي في فبراير، ونمواً سنوياً بنسبة 252% في مارس، ونمواً سنوياً بنسبة 316% في إبريل. وتشمل طلبات البحث الشائعة التي سجلت أعلى زيادة في وتيرة البحث «بقالة عبر الإنترنت» و«توصيل بقالة».

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ولفت التحليل إلى أن الجلوس في المنزل خلال فترة الوباء دفع سكان الدولة إلى الرغبة في تحسين مهاراتهم ومعارفهم عبر الإنترنت. بلغت عمليات البحث عن «دورات تدريبية عبر الإنترنت» ذروتها في إبريل 2020، قبل أن تنخفض قليلاً في مايو. ويعد هذا الانخفاض أمراً طبيعياً، وقد لا يتم تفسيره على أنه تراجع في الاهتمام؛ بل نتيجة العثور على دورات تدريبية مناسبة عبر الإنترنت خلال شهر إبريل، ومتابعتها في شهر مايو، مما يترك مجالاً أقل لمزيد من عمليات البحث.

وتشمل عمليات البحث الشائعة في مجال التعليم عن بعد والتي سجلت أعلى زيادة في وتيرة البحث «الدورات التدريبية عبر الإنترنت» و «دورات هارفارد عبر الإنترنت» و «دورات مجانية عبر الإنترنت تمنح شهادات».

واظهر التحليل الارتفاع المفاجئ في الاهتمام بشأن العمل عن بعد، والذي بلغ ذروته في مارس 2020؛ حيث اعتمد جزء كبير من الشركات على بروتوكولات العمل من المنزل. ويعد الانخفاض التدريجي في شعبية هذا البحث في إبريل ومايو، أمراً طبيعياً؛ حيث أصبح السكان أكثر دراية بمفهوم العمل من البيت. وتشمل طلبات البحث الشائعة التي سجلت أعلى زيادة في وتيرة البحث «العمل من المنزل في دبي» و«كيفية العمل من المنزل».

وشكل البحث عن الأثاث عبر الإنترنت قبل انتشار الوباء، موضوعاً شائعاً كما تظهر بيانات البحث الإلكتروني، في حين برز على أرض الواقع ارتفاع جاذبية البحث عن هذا الموضوع خلال الأشهر الأخيرة، وخصوصاً ل «ايكيا» و «هوم سنتر».

وقد أسهم قضاء المستهلكين، المزيد من الوقت في المنزل إلى زيادة وعيهم بتصميم منازلهم وأثاثهم، ما أدى إلى زيادة وتيرة عمليات البحث حول هذا الموضوع، وقد أدى وجود عدد كبير من الموظفين الذين يعملون من المنزل في الأشهر الأخيرة، إلى زيادة الحاجة إلى أثاث المكاتب المنزلية وتتضمن استعلامات البحث الشائعة التي سجلت أعلى زيادة في تكرار البحث لعبارة «ايكيا» «تسليم ايكيا» و «مكتب ايكيا» و«ايكيا اونلاين».

ومع هذه المتغيرات في سلوك المستهلكين في الدولة، وانضمام المزيد من الشركات إلى السباق نحو الاستفادة من هذه الاتجاهات الناشئة، أصبحت الحاجة إلى الرقمنة أكثر أهمية من أي وقت مضى لاكتساب الكفاءة والمرونة، مع احتمال تحقيق الشركات التي تقوم بدمج الحلول التكنولوجية بنجاح في عملياتها التشغيلية الحالية وأنظمة إدارة سلسلة التوريد ميزة تنافسية كبيرة في المشهد التنافسي الجديد الذي شكلته أزمة وباء كورونا المستجد.