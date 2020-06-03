الإشارات والتنبيهات الفلويديّة

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هل الأحداث الأمريكية أكبر من جورج فلويد. صدق محمد إقبال: «قيثارتي ملئت بأنّات الجوى..لا بدّ للمكبوت من فيضانِ». مقصوده قيثارة أغاني «البلوز» الحزينة التي كانت تئنّ وتحنّ بها مهج المستعبدين الأفارقة عند الأصيل، بعد يوم طويل من العذاب الأليم.

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صعب على العقل العربي اكتشاف الروابط الخفيّة بين الأشياء، إذا لم تكن الحلقات عُرى وثقى لا انفصام لها، وجسور تواصُل الصلات بينها ظاهرة للعيان.

حادثة مينيابوليس (ميناء بوليس) كشفت أن جورج فلويد أكبر من حدث مدينة أو ولاية. النوتة الأولى على القيثارة، كانت السفينة الأولى التي انطلقت من السواحل الإفريقية. منذ منتصف القرن السابع عشر إلى العقد السادس الماضي لم تنته أغاني «البلوز» والجاز الحزينة. ففي عام 1963 صدح مارتن لوثر كينج: «لديّ حلم»، قتل ودفن، لكن الحلم ظل حيّاً، لكأنه طائر الهامة في الأساطير العربية قبل الإسلام، فقد كانوا في الجاهلية يعتقدون أنه يخرج من رأس القتيل، ويظل يصيح إلى أن يتحقق الثأر للقتيل.

ما يجب وضعه في الحسبان، إن خطر على بال البعض أن تكون له نظرات استشرافية في هذه المنعطفات التاريخية على الصعيد العالمي، فهو أن يدرك أن قضية جورج فلويد قد تتخذ أبعاداً أكبر من جورج فلويد بكثير. لا يخامرنّ أحداً الشك في أن الرأسمالية العالمية المتغوّلة أصبحت عاجزة عن إطلاق العنان لحوافرها من دون حفر. ما بعد كورونا ليس كما قبله، وما بعد فلويد لن يكون كما قبله. تأملوا أن تلك الحلقات حدثت في سنوات تحوّل له أبعاد كبيرة جيوسياسيا، ما يسميه المفكر السنغافوري كيشور محبوباني «انتقال الهيمنة العالمية من نصف الكرة الشمالي إلى الشرق الأقصى»، ويسميه الفيلسوف الفرنسي ميشال أونفري: «نهاية الحضارة اليهودية المسيحية». يجب أن نشعر بالسعادة الغامرة، فبالرغم من كل مخاطر صراع الفيلة المحتمل، نرى بوارق أمل التوازن الدولي تلوح في الآفاق، مبشرة باستعادة القانون الدولي أنفاسه، ما سيجبر المعربدين على لزوم الهدوء، قبل أن تتهاوى هيبتهم، ففي الساحات الجيوسياسية والجيوستراتيجية أيضاً: «العيال كبرت».

لزوم ما يلزم: النتيجة اللغوية: «جورج فلويد» لسان عربيّ مبين، «جَوّ رَجّ»، جو ارتجاج، «فَلَوْ يدٌ» امتدّت ثانية لفار التنّور من غير نوح.

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