وزير الصحة السعودي يوجه نصيحة جديدة بشأن الكمامات

وقال الربيعة في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جدا".

وشدد الوزير السعودي، "أرجو الالتزام بلبس الكمامة. وعندما تجد شخصا غير ملتزم فذكّره بالالتزام".

كانت المملكة العربية السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 1869 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 89011 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليا 22672 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 1264 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 1484 حالة تعاف، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 65790 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 549 حالة وفاة.