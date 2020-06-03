إسرائيل تعتقل 3 محتجين على قتلها فلسطيني "معاق"

زين خليل/ الخليج 365

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، 3 فلسطينيين، خلال مشاركتهم في احتجاج بالقدس الغربية، تنديدًا بمقتل إياد الحلاق، وهو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، برصاص شرطي.

وقالت الشرطة، في بيان عبر حسابها بـ"تويتر": "تظاهر العشرات في شارع يافا بالقدس.. خرق بعضهم النظام، وحاولوا إغلاق مسار القطار الخفيف".

وأضافت: "اعتقل شرطيون يعملون في المكان ثلاثة مشتبه بهم، وأخلوا المحور أمام حركة القطار".

وتظاهر عشرات الفلسطينيين، أمام مقر الجامعة العبرية وسط مدينة القدس المحتلة مساء الثلاثاء، تنديدًا بقتل الشرطة الإسرائيلية إياد الحلاق، السبت الماضي.

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وأفاد مراسل الخليج 365 بأنّ المتظاهرين رفعوا علم فلسطين ولافتات ورددوا هتافات تندد بجرائم وعنف الشرطة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، منها: "الاحتلال مجرم بالفطرة".

واعتدت قوات إسرائيلية على المتظاهرين بالضرب، وصادرت الأعلام الفلسطينية المرفوعة.

ومنذ استشهاد الشاب الحلاق، تظاهر مئات الفلسطينيين والإسرائيليين في مناطق عديدة رفضا لما أقدمت عليه الشرطة.

والسبت، ذكرت قناة "كان" العبرية (رسمية)، أن عناصر من "حرس الحدود" في الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني حاول الفرار منهم، قرب "باب الأسباط"، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، بزعم الاشتباه في أنه يحمل مسدسا.

وبعد استشهاد الشاب، اتضح للشرطة الإسرائيلية أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم يكن مسلحا، وفق "القناة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.