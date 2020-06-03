تركيا تنقل عائلة مصابة بكورونا من مصر بطائرة إسعاف

تكيرداغ/ الخليج 365



وصلت الثلاثاء، طائرة إسعاف تركية إلى ولاية تكيرداغ شمال غربي البلاد، قادمة من مصر، تحمل على متنها عائلة قادر بيتشار التركية، المصابة بفيروس كورونا.

وقال حسن بيتشار، شقيق قادر بيتشار في تصريح للصحفيين، إن وزارة الصحة خصصت طائرة إسعاف لجلب عائلة شقيقه، استجابة لطلبهم".



وإثر وصولها نُقلت عائلة بيتشار إلى المستشفى الحكومي بتكيرداغ لتلقي العلاج.

وعبر بيتشار عن شكره وامتنانه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوزراء الأتراك على استجابتهم للطلب وتمكين عائلة شقيقه من العودة وتلقي العلاج إثر إصابتهم بالفيروس.

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وإثر نداء استغاثة قامت به عائلة بيتشار في مقطع فيديو على يوتوب، لقى تفاعلا كبيرا، استجابت أنقرة وخصصت طائرة إسعاف لها.

والإثنين، نقلت طائرة إسعاف تركية مواطنا مصابا بفيروس كورونا، من روسيا إلى ولاية أضنة جنوبي البلاد، في حادثة تكررت أكثر من مرة، منذ تفشي وباء كورونا.

وتقدم وزارة الصحة التركية خدمة الإسعاف الجوي منذ 2008، وتمتلك أسطولا من 3 طائرات إلى جانب 17 مروحية إسعاف موزعة في 17 ولاية.

ومنذ ذلك التاريخ، أسعفت الوزارة أكثر من 33 ألف مريض بواسطة المروحيات وأكثر من 14 ألف مريض بواسطة الطائرات، بينهم 752 من خارج البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.