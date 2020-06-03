الأردن.. السلطات توقف المعارض "أحمد عويدي العبادي"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أوقفت السلطات الأردنية، الثلاثاء، "أحمد عويدي العبادي"، وهو برلماني سابق ومعارض بارز، بحسب ما أفاد به شقيقه عبد الله للأناضول.

وأكد عبد الله نبأ التوقيف، بعد أن تناولته وسائل إعلام محلية.

وقال عبد الله للأناضول: "صحيح تم توقيفه، وقبل العصر بقليل، اتصلت محكمة أمن الدولة بمنزله، وأبلغتهم بأنه موجود لديهم".

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وتابع: "ثم اتصلت دائرة المخابرات العامة وطلبت إرسال أدويته، فهو يعاني من أمراض قلب وسكري وضغط".

وأوضح: "لم يردنا أي شيء عن أسباب التوقيف، وهو (أحمد) لم يدل بشيء ضد النظام أو القانون ليتم إيقافه".

فيما نقل موقع "مدار الساعة" المحلي معلومات لم يحدد مصدرها بأن التوقيف جاء بناءً على "منشورات للعبادي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر عن السلطات الأردنية على الفور أي تعليق حول العبادي، وهو من أبرز المعارضين السياسيين في المملكة، وتم إيقافه أكثر من مرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.