اخبار الخليج

النقل تحدد خطوات الحصول على تعويض إصلاح سيارتك حال تضررها بسبب عيوب الطريق

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

كشفت وزارة النقل عن الخطوات الواجب على الشخص اتباعها في حال حدوث ضرر أو تلف في مركبته بسبب عيوب في الطريق.

وأوضحت الوزارة في انفوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر” ، أن أول خطوة يجب فعلها هي إيقاف السيارة بموقع آمن بالقرب من موقع الحادث، مع ضمان عدم إعاقة حركة السير، والاتصال بالمرور أو بأمن الطرق للحصول على تقرير بالأضرار ومسبباتها.

وأكدت أنه سيتم بعد ذلك توجيه التقرير من المرور أو أمن الطرق إلى فرع وزارة النقل بالمنطقة، ليقوم فرع الوزارة بتوجيه المطالبة إلى المقاول المسؤول لمراجعة المرور لإنهاء المطالبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النقل تحدد خطوات الحصول على تعويض إصلاح سيارتك حال تضررها بسبب عيوب الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا