النقل تحدد خطوات الحصول على تعويض إصلاح سيارتك حال تضررها بسبب عيوب الطريق

كشفت وزارة النقل عن الخطوات الواجب على الشخص اتباعها في حال حدوث ضرر أو تلف في مركبته بسبب عيوب في الطريق.

وأوضحت الوزارة في انفوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر” ، أن أول خطوة يجب فعلها هي إيقاف السيارة بموقع آمن بالقرب من موقع الحادث، مع ضمان عدم إعاقة حركة السير، والاتصال بالمرور أو بأمن الطرق للحصول على تقرير بالأضرار ومسبباتها.

وأكدت أنه سيتم بعد ذلك توجيه التقرير من المرور أو أمن الطرق إلى فرع وزارة النقل بالمنطقة، ليقوم فرع الوزارة بتوجيه المطالبة إلى المقاول المسؤول لمراجعة المرور لإنهاء المطالبة.