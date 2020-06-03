وزير الصحة: أرجو الالتزام بلبس الكمامة

دعا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الجميع إلى الالتزام بلبس الكمامة عند الخروج من المنزل. وقال الربيعة إنه لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية خارج المنزل، فسوف يخف انتقال العدوى بشكل كبير جداً. ودعا وزير الصحة كذلك إلى تذكير الآخرين بلبس الكمامات، مهيباً بالجميع الالتزام بذلك وتذكير غيرهم.

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