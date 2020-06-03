مدير شرطة نجران يقلد الرائد ” يحي الزبيدي” رتبته الجديده

قلد مدير شرطة شرطة منطقة نجران اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبه مدير مركز شرطة الحايره الرائد يحيى بن حسن الزبيدي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيته لرتبة رائد . من جانبه أبدى الرائد يحيى الزبيدي شكره وتقديره للثقة الكريمة، وأنها ستكون باذن الله دافعًا للمزيد من العطاء والبذل لخدمة الدين ثم المليك والوطن .

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