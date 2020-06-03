أمين منطقة الرياض يوجه بتشجير مواقف المركبات التابعة للمجمعات والمولات التجارية

الخليج – مثيب السبيعي: وجه صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض بإلزام المجمعات والمولات التجارية بتشجير مواقف السيارات التابعة لها، بهدف زيادة المساحات الخضراء في المدينة، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرامج التحول الوطني.

وأشارت أمانة الرياض إلى أن التنظيم الجديد لتشجير مواقف المركبات سيصدر في غضون أسبوعين، مبينة أنه سيتضمن التأكيد على استخدام أشجار ذات ظل واسع، مع مراعاة تقليل استهلاكها للمياه، ومناسبتها للظروف المناخية في العاصمة.

وأكدت الأمانة أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في تنفيذ المبادرات النوعية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.