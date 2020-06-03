الأربعاء…عودة الدوري البرتغالي

بعد توقفه منذ الأسبوع الأول من مارس (آذار) الماضي، بسبب جائحة كوفيد-19، يعود الدوري البرتغالي غداً الأربعاء حين تقام أولى الجولات الـ10 المتبقية من المسابقة التي يتصدرها بورتو وبفارق نقطة وحيدة عن بنفيكا الوصيف.

وتستهل الجولة الـ25 بلقاء بورتيمونينسي والصاعد هذا الموسم لدوري الدرجة الأول جيل فيسنتي الوافد من مدينة بارسيلوس.

ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة لبورتيمونينسي صاحب المركز قبل الأخير، ويحتاج لست نقاط كي يخرج من دوامة الهبوط خاصة وأنهم لم يذق طعم الفوز منذ 13 مباراة بسبب العقم التهديفي الذي يعاني منه الكولومبي جاكسون مارتينيز لاعب أتلتيكو مدريد السابق والذي أحرز ثلاثة أهداف فقط منذ بداية الموسم.

وفي الناحية الأخرى يتمركز جيل فيسنتي في المنطقة الدافئة من الجدول ولديه فرصة المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

أما أقوى مواجهات هذه الجولة فستكون بين فاماليكاو وبورتو.

وخطف لاعبو فاماليكاو الأنظار هذا الموسم منذ تصدرهم الدوري في الأسابيع الأولى منه قبل تراجعهم، ويبرز من بينهم الأرجنتيني نيوين بيريز المعار من أتلتيكو مدريد، وأليكس سينتياس وأوروس راسيتش المعارين من فالنسيا، إضافة للهداف توني مارتينيز الذي أحرز 12 هدفا هذا الموسم منهم ثمانية في الدوري.

في المقابل، يغيب عن صفوف بورتو مدافعه الإسباني إيبان ماركانو أحد أبرز الأعمدة الأساسية في الخط الخلفي للتنانين والذي سيغيب حتى نهاية الموسم لإصابته بكسر في أربطة الساق اليمنى.

ولا بديل أمام بورتو سوى الفوز كي يؤكد جدارته بصدارة الترتيب، لا سيما في ظل المطاردة الشرسة من بنفيكا الذي تفصله عنه نقطة واحدة فحسب.

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وتستأنف الجولة الـ25 مواجهاتها في الرابع من يونيو(حزيران) بلقاء بنفيكا وتونديلا الذي سيكون أهم مباريات ذلك اليوم.

ويعاني النسور غياب ديفيد تافاريس المصاب بفيروس كورونا المستجد، بينما أصبح جميع اللاعبين الآخرين تحت إمرة المدرب برونو لاجي.

ويتربع البرازيلي كارلوس فينيسيوس مهاجم بنفيكا على عرش هدافي الموسم الجاري من الدوري البرتغالي برصيد 15 هدفاً ويلاحقه زميله في الفريق بيتسي ولديه 14 هدفاً.

وفي الرابع من يونيو(حزيران) تقام أيضا مباراة فيتوريا سيتوبال وماريتيمو فونشال الذي يواجه شبح الهبوط هذا الموسم حيث جمع 24 نقطة فقط منذ بداية الموسم، بينما تبدو الفرصة سانحة لسيتوبال كي يطمئن على مسألة بقاءه في دوري الدرجة الأولى.

وتختتم مواجهات الخميس بلقاء فيتوريا جيمارايش وسبورتنج لشبونة بملعب أفونسو هنريكيس، وستكون هذه هي المباراة الثانية للمدرب روبن أموريم القادم من سبورتنغ براجا حيث قدم موسما رائعاً.

وفي الخامس من يونيو(حزيران) يقام لقاء سانتا كلارا وبراغا، ويستقبل ديسبورتيفو آفيش ضيفه بيلينينسيش.

ويحل السبت موريرينسي ضيفا على بوافيستا، ويستقبل آفيش ضيفه باشوس دي فيريرا في اليوم التالي.