الإمارات: 3 وفيات و596 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم الثلاثاء تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 269 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 596 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 35788 حالة.

ولفتت إلى أن 388 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 18726.

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 35 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.