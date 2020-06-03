قطر: تسجيل 3 حالات وفاة و1826 اصابة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الثلاثاء تسجيل ثلاث حالات وفاة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليصل عدد حالات الوفاة الى 43 حالة.
وقالت الوزارة في بيان ان حالات الوفاة الجديدة تعود لاشخاص يبلغون من العمر (59 عاما) و(24 عاما) و(62 عاما) حيث كانوا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة.
واضافت ان 1826 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) سجلت ايضا ليرتفع اجمالي الاصابات الى 60259 حالة موضحه ان الحالات الجديدة هي لعمالة وافدة أصيبت بالفيروس نتيجة المخالطة.
واضافت انه سجل ايضا تماثل 2599 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 36036 حالة.
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