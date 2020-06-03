وزير الخارجية الموريتانى يبحث مع نظيرته الإسبانية سُبل التعاون بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في اتصال هاتفي مع نظيرته الإسبانية أرناشا غونزاليس لايا، اليوم الثلاثاء، علاقات التعاون وسُبل تعزيزها. وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية بأن الوزيرة الإسبانية عبرت عن استعداد حكومة بلادها للوقوف إلى جانب موريتانيا في مواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء فيروس "كورونا".

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