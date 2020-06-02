سافر بأمان.. نص بروتوكول الوقاية من كورونا خلال التنقل بالحافلات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الداخلية عدداً من الإجراءات الاحترازية والتدابير ” البروتوكولات” الوقائية الإضافية لعدة قطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد التي تغطي الفترة إلى 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م. وأوضح البروتوكول الوقائي لقطاع الحافلات بين وداخل المدن ضرورة الالتزام بالضوابط الصحية الخاصة الواردة في النقاط التالية: أولاً: عند المداخل والمخارج استخدام بوابات منفصلة لدخول المحطات والخروج منها، حيثما أمكن ذلك

اقتصار دخول المحطة على الركاب فقط (أي حملة التذاكر) والموظفين المصرّح لهم

منع الركاب الذين تظهر عليهم الأعراض الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من دخول المحطات

يجب عزل السائقين والموظفين الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية ومنعهم من العمل

تشجيع الموظفين الأكثر عرضة للخطر حسب الملحق أ على العمل من المنزل عن بُعد ثانياً: أثناء التواجد في المحطة إغلاق الأماكن العامة غير الضرورية في المحطات (مثل: الاستراحات، والغرف المخصصة للتدخين، والمقاصف)

التخلص من أو تعطيل المواد أو الأجهزة التي يتم مشاركة استخدامها (مثل: الأقلام، وأجهزة شرب المياه، والشاشات التي تعمل باللمس)

فرض نظام استخدام السلالم باتجاه واحد في جميع الأوقات

تطهير المواد التي يتم مشاركة استخدامها في المحطات دوريًا وبين الورديات المختلفة (مثل: أجهزة إصدار التذاكر، و كاونترات ركوب الحافلة، ومناطق الانتظار)

تطهير دورات المياه [بعد كل استخدام] وتوفير أغطية مقاعد صحية تستخدم لمرة واحدة

استخدام سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمسها

تقييد الاجتماعات والتجمعات [اتباع بروتوكولات القطاع الاجتماعي]

تجهيز غرف للعزل للحالات المشتبهة بإصابتها بمرض كوفيدـ19 حيث ما أمكن

النظر في إجراء تطهير كامل للمحطة في حال تأكيد إصابة أحد الموظفين أو الركاب بمرض كوفيد-19، وإلزام جميع الموظفين الذين كانوا على اتصال بالحالة بالحجر الذاتي [وفقًا لتوجيهات وزارة الصحة] ثالثاً: أثناء التواجد في المحطة – الموظفون يجب على جميع طاقم الموظفين ارتداء الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم في جميع الأوقات أثناء العمل

إلزام الموظفين بالالتزام بممارسات النظافة الوقائية (مثل: استخدام المعقمات، وتكرار غسل اليدين باستمرار، وزيادة ذلك على موظفي خدمة العملاء)

يجب أن يعمل موظفو خدمة العملاء من كبائن أو مكاتب بحيث تفصلهم مسافة متر ونصف إلى مترين كافية عن العملاء أو أن يتم استخدام حواجز من الزجاج الواقي

تقليص عدد الموظفين الميدانيين واقتصاره على العاملين في الخدمات والعمليات الأساسية فقط وتشجيع العمل عن بُعد

منع الانتقال بين مناطق العمل المختلفة دون تطهير رابعاً: أثناء التواجد في المحطة – الركاب يجب على جميع الركاب ارتداء الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم في جميع الأوقات أثناء التواجد في المحطة

النظر في مطالبة الركاب بحمل أمتعتهم ومتعلقاتهم الشخصية بأنفسهم في جميع الأوقات خامساً: أثناء ركوب الحافلة أو النزول منها ضمان محافظة الركاب على مسافة التباعد الجسدي الموصى بها [متر ونصف إلى مترين] في جميع الأوقات عند ركوب الحافلة أو النزول منها

تخصيص أبواب مختلفة للركوب والنزول (حيثما أمكن ذلك)، مع استثناء الأشخاص الذين يعانون من صعوبة الحركة ويحتاجون إلى المساعدة

استخدام الملصقات الأرضية لتوجيه الأفراد بمسافات التباعد الجسدي والحفاظ عليها [[متر ونصف إلى مترين] ومنع الازدحام (مثل: داخل الحافلة، وأثناء الركوب والنزول، وفي مناطق الانتظار)

استخدام آليات للتحقق من التذاكر بدون تلامس (مثل: الأشعة تحت الحمراء أو ماسحات رمز الاستجابة السريعة) سادساً: داخل الحافلة المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي الموصى بها [متر ونصف إلى مترين] بين الركاب في جميع الأوقات

الالتزام بذات المقعد لنفس الراكب طوال وقت الرحلة

ترك الصف الأول فارغاً

إيقاف العمل بالحافلة لحين التطهير الكامل في حال تأكيد إصابة أحد الركاب بمرض كوفيد-19 [وفقًا لتوجيهات وزارة الصحة]

توفير معقمات اليدين والأوراق الصحية في مقصورة الركاب

إزالة جميع النسخ المطبوعة، والمجلات الركاب السماح للركاب حاملي تذاكر المقاعد فقط بركوب الحافلة، وعدم السماح بوقوف الأفراد داخل الحافلة

النظر في مطالبة الركاب بحمل أمتعتهم ومتعلقاتهم الشخصية بأنفسهم أثناء ركوب الحافلة (حيثما يمكن)

يلتزم جميع الركاب بارتداء الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم عند استخدام الحافلات

السماح للعوائل بالجلوس سوياً وحجز المقاعد مسبقا (إن أمكن) سائق الحافلة يجب على السائقين ارتداء كمامات الوجه في جميع الأوقات أثناء العمل.

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