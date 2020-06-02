شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه إلزامي من أمين منطقة الرياض بشأن المجمعات والمولات التجارية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، مساء أمس الثلاثاء، بإلزام المجمعات والمولات التجارية بتشجير مواقف السيارات التابعة لها.
وأوضحت أمانة منطقة الرياض في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن التنظيم الجديد سيصدر في غضون أسبوعين، ويراعي الإجراءات المقررة والتي من بينها استخدام أشجار ذات ظل واسع، مع مراعاة تقليل استهلاكها للمياه، ومناسبتها للظروف المناخية في العاصمة.
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