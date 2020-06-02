شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبوب» تعلن تعديل سعر كيس الشعير.. زيادة 5 ريالات فقط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مؤسسة الحبوب، اليوم الثلاثاء، عن تعديل سعر بيع الشعير، موضحة أن السعر الجديد يشمل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت المؤسسة، في بيان لها: إنه في إطار حرص الدولة- حفظها الله- على توجيه الدعم مباشرة للمستحقين من صغار مربي الماشية، والذي بلغ عددهم حتى تاريخه أكثر من (80.000) مستفيد من المواطنين والمواطنات، وبمبلغ تجاوز (661) مليون ريال منذ تطبيق البرنامج اعتبارًا من شهر صفر (1441هـ)، تعلن المؤسسة العامة للحبوب أنه بناء على المراجعة الدورية لتكاليف استيراد الشعير، فإنه تقرر تعديل سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم.

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وأضافت أن السعر الجديد لكيس الشعير زنة 50 كجم لا يتجاوز 49.35 ريال للكيس (السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة) في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 11/ 10/ 1441هـ الموافق 3/ 6/ 2020م.

يذكر أن المؤسسة العامة للحبوب أعلنت في شهر يناير الماضي، عن تعديل سعر بيع كيس الشعير زنة 50 كجم بحيث لا يتجاوز (44 ريال بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة) في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة.