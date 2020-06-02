شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعلن «بروتوكولات» وقائية إضافية تخص عدة قطاعات للحد من تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقا للإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ 6/ 10/ 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير ” البروتوكولات” الوقائية الإضافية لعدد من القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد التي تغطي الفترة إلى 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م.

وأوضح المصدر أن “البروتوكولات ” الوقائية الإضافية تشمل قطاعات ( المصانع، والتعدين، والطيران الداخلي، والحافلات بين المدن، والحافلات داخل المدن، والمركبات المستأجرة ـ تأجير السيارات، وعبارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع، وسيارات الأجرة والنقل المشترك، ومرافق الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة وما في حكمها)، والخدمات البريدية واللوجستية، والمزارع) .

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ويوضح الملحق (أ) الفئات المشمولة بالضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل خلال الفترة المحددة بالبروتوكولات الوقائية.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات الخاصة بالبروتوكولات الوقائية عبرالـــــرابـــط.

وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين والجهات المعنية بتطبيق تلك الإجراءات بما ورد فيها حفاظاً على سلامة الجميع.