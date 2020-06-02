انت الان تتابع سعر برميل النفط الكويتي يقفز 5.63 دولار ليبلغ 33.01 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصفاة نفط

قفز سعر برميل النفط الكويتي 5.63 دولار ليبلغ 33.01 دولار في تداولات يوم امس الاثنين مقابل 27.38 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول امس مرتفعة 48 سنتا أي بما يعادل 1.3 بالمئة لتسجل عند التسوية 38.32 دولار للبرميل في حين تراجعت عقود الخام الأمريكي 5 سنتات أي بما يعادل 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 44ر35 دولار للبرميل.