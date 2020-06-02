ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن شرطة مكة المكرمة ألقت القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، وتوثيق ذلك ونشره.
وتابعت: "بحسب المتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي، فإن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر"، مشيرة إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
يذكر أن مستخدموا التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لشخص مجهول يطلق النار بشكل عشوائي في الهواء، إضافة إلى قيامه بتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تلقي القبض على صاحب فيديو إطلاق النار في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.