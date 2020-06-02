بعد مكالمة كوشنر ونتنياهو… مسؤولون إسرائيليون يرجحون تأجيل تنفيذ عملية "الضم"

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، اليوم الثلاثاء، بأن نتنياهو أوقف جلسة لحزبه الحاكم "الليكود" لإجراء مكالمة هاتفية مع كوشنير، والتي شارك بها مسؤولون سياسيون آخرون، وهم مستشار كوشنير والمسؤول عن ملف السلام في الشرق الأوسط، آفي بركوفيتش، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والسفير الإسرائيلي في واشنطن، رون درمر.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن المكالمة الهاتفية بين كوشنر ونتنياهو تعلقت بمسألة "ضم" أراض فلسطينية لإسرائيل، حيث تزداد الضغوط على إسرائيل لتأجيل الضم أو رفضه تماما.

ورجح مسؤولون إسرائيليون يعتقدون إمكانية ألا يتم الضم في التاريخ الذي حدده نتنياهو، والمقرر في الأول من يوليو/ تموز القادم.

ونقلت القناة عن لسان مصادر في البيت الأبيض بشأن المكالمة بين كوشنر ونتنياهو، أنها كانت ودية ومثمرة، لكن الإدارة الأمريكية لا تنوي التطرق إلى قضايا دبلوماسية.

وكان نتنياهو قد جدد التزامه بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية وغور الأردن، مطلع شهر يوليو/ تموز المقبل، وفقا للاتفاقيات الائتلافية بينه وبيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، وزير الدفاع الحالي.