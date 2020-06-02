السعودية تعلن "بروتوكولات" وقائية إضافية لمكافحة تفشي كورونا 

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وأكدت الوكالة على لسان مصدر بوزارة الداخلية السعودية أن "البروتوكولات" الوقائية الإضافية تشمل قطاعات (المصانع، والتعدين، والطيران الداخلي، والحافلات بين المدن، والحافلات داخل المدن، والمركبات المستأجرة [تأجير السيارات]، وعبّارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع، وسيارات الأجرة والنقل المشترك، ومرافق إيواء السياح (الفنادق والشقق المفروشة وما في حكمها)، والخدمات البريدية واللوجستية، والمزارع).
وأرفقت الوكالة السعودية مجموعة من الإجراءات الاحترازية وشروط النظافة العامة والخاصة، وذلك على رابط الموقع الإلكتروني للوقاية من تفشي كورونا "الوقاية من كورونا covid - 19"
وشددت وزارة الداخلية السعودية على جميع المواطنين والمقيمين والجهات المعنية لتطبيق تلك الإجراءات، بما ورد فيها حفاظًا على سلامة الجميع.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 6.3 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 376 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
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