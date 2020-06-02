مصر... انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا ورقم قياسي للوفيات

وذكرت الوزارة في بيان أنه "تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 47 حالة جديدة"، بعدما كان أعلى معدل يومي للوفيات هو 46 حالة.

وتابع البيان أن "إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة".

كما أوضح البيان أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.

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من جانبها اعتبرت أستاذ الإحصاء في جامعة القاهرة هبة الليثي بتصريحات حصرية لـ"سبوتنيك"، أن معدل الإصابات بوباء (كوفيد-19) في مصر لا يزال في مرحلة الصعود، وتوقعت أن أرقام الإصابات الحقيقية قد تصل لمليون حالة قريبا ما لم تتخذ إجراءات حاسمة لمنع انتشار العدوى.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق أن الإصابات بوباء (كوفيد-19) في مصر قد تصل من مائة ألف إلى مليون حالة، وفقا لنماذج إحصائية.

وشهدت معدلات الإصابة بالفيروس في مصر قفزات متتالية، حيث تجاوزت في الأيام الأخيرة ألف إصابة يوميا.